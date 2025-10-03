Marcinková prelomila mlčanie o rozvode, PRIZNALA VINU: Stále z toho nie som vonku...

BRATISLAVA - Herečka Gabika Marcinková má za sebou neľahké obdobie. Po rozvode so spevákom Martinom Mihalčínom otvorene priznáva, že rozpad manželstva vníma ako osobné zlyhanie. Porozprávala aj to ako sa vyrovnáva s touto bolestnou skúsenosťou a ako sa snaží nájsť nové, lepšie cesty v živote.
Na otázku, či nebolo pre ňu vnútorným sklamaním, že problémy v manžestve neustáli a prišlo až k rozvodu, odpovedala bez rozmýšľania. „Bolo. Bolo a stále sa s tým akoby musím vysporiadavať,“ povedala úprimne v rozhovore so Sajfom v jeho šou. A hoci sa jej život posúva ďalej, to, čo sa stalo, ju stále zasahuje. Ako sama priznala, začína si uvedomovať, že aj v tejto situácii môže nájsť niečo pozitívne: „Počúvam strašne veľa podcastov, čítam knihy, takže teraz nebudem hovoriť osobne za seba, ale budem hovoriť, že keď sa stanú nejaké takéto situácie, tak krok jeden je, že sa človek musí vysporiadať s vlastným zlyhaním. Potom si musí zadefinovať toto bola moja chyba, toto bola chyba na druhej strane, toto som nezvládla, toto už nechcem zopakovať… A potom je to šanca robiť veci v živote inak, keď si to človek úprimne uvedomuje."
Gabika Marcinková sa po rozvode rozhodla ísť ďalej a začať nový život. Po medializovanom rozchode sa ukázalo, že našla útechu v náručí známeho choreografa Miňa Kereša, ktorého verejnosť vníma najmä vďaka tanečnej šou Let's Dance.
Gabika a Martin boli manželmi od roku 2015 a aj keď sa ich vzťah spočiatku zdál byť stabilný, v roku 2018 sa im narodila dcéra Emka a o tri roky neskôr aj syn Jakub, rozvod prišiel ako blesk z jasného neba. Pár sa vyjadril, že aj napriek ukončeniu manželstva zostanú najlepšími rodičmi pre svoje deti a budú sa snažiť udržiavať priateľské vzťahy.
„Počula som štatistiku, že čím ďalej, tým viac sa ľudia rozvádzajú tak, že zostávajú v zásade kamaráti. Pochopili, že to medzi nimi dlhodobo nemôže fungovať, nie je to dobré ani pre deti, ale ideme sa snažiť z tej situácie vydolovať to najviac, čo sa dá. Lebo to môže byť škola aj pre tie deti – škola komunikácie, škola držania si nejakých svojich hraníc, škola toho, ako sa dá fungovať a dohadovať. Môže, ale nemusí a je to len v našich rukách, aby to tak bolo,“ povedala Gabika o tom, ako sa snažia vyrovnať s rozchodom a získať z tejto situácie čo najviac pre seba aj pre deti...