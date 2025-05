Let's Dance, 3.kolo

Gabika Marcinková zasadla uplynulú nedeľu na porotcovskú stoličku Let´s Dance. Herečka, ktorá bola sama účastníčkou obľúbenej šou, sa v roku 2023 po boku Matyáša Adamca pretancovala až do samotného finále a počas celého pôsobenia predvádzala famózne výkony. Niet sa teda čomu čudovať, že tvorcovia siahli práve po nej. „Obrovská radosť a vďačnosť. A taký pocit, že robím niečo, čo ma veľmi baví,“ zhrnula svoje dojmy z účasti v šou Gabika, ktorá si s však s radosťou obúva tanečné topánky dodnes. „Podľa pracovných možností a podľa toho, ako mám choré deti. Ale ak sú deti v škôlke a ja nemám prácu, tak tréning je vlastne prvá priorita, na ktorú myslím.“

Gabika má však práce aktuálne vyše hlavy a diváci ju majú možnosť vidieť v pomerne ťažkom kriminálnom seriáli Vina, kde hrá policajnú kapitánku Elenu Mikušovú. Gabika však v seriáli vyzerá inak, než ako sme na ňu zvyknutí a tvorcovia tentokrát vsadili na prirodzenosť a minimum líčenia. „Ja som vždy v seriáloch chcela pôsobiť čo najprirodzenejšie a mne bolo odjakživa sympatické sledovať starých hercov a starých ľudí, ktorí už v tvári majú spísané nejaké osudy, to, čo zažili. Teším sa, že sa prehupujem do toho štádia svojho života, že sa mi do tej tváre začne niečo vypisovať,“ prekvapuje svojimi slovami Gabika, ktorá si z nejakej vrásky navyše ťažkú hlavu nerobí. O to prekvapivejšie boli jej slová o plastických zákrokoch! Plánuje si Gabika ľahnúť pod nôž?

Gabika Marcinková nevylučuje estetické ÚPRAVY: Nad jej slovami sa mnohé ženy pozastavia! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)