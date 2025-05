ÚTEK zo Sľubu? Soňa Norisová pri nakrúcaní TRPÍ... a nechcite vedieť, ako ju PREZÝVA Kobielsky!

Soňa Norisová (Zdroj: Ján Zemiar)

Soňa Norisová, jedna z hlavných hviezd markizáckeho seriálu Sľub, otvorene prehovorila o tom, čo musí počas nakrúcania znášať. A veru, nie je to len o dlhých hodinách pred kamerou či náročných scénach... ale o bolesti, nepohodlí a jednom netradičnom mene, ktorým ju kolega Vlado Kobielsky pravidelne "odmeňuje".

Soňa síce v Sľube stvárňuje uhladenú ženu z osemdesiatych rokov, no dostať sa do tejto podoby nie je vôbec jednoduché. „Tá parochňa ma veľmi tlačila,“ priznala herečka bez prikrášľovania v podcaste Zuzany Vačkovej a Kataríny Brychtovej To nerieš, moja... „Keď ju máš na hlave tri hodiny… pre mňa to bol problém mať stiahnutú tú hlavu,“ dodala a netajila sa tým, že išlo o čisté utrpenie. Parochňa, ktorú nosí v seriáli, totiž nie je len retro – je doslova obrovská.





Seriál Sľub, Adriana Novakov, Vlado Kobielsky a Soňa Norisová (Zdroj: TV Markíza)

(Zdroj: ČT)

zverila sa Soňa. A hoci ju každé ráno uisťovali, že vyzerá „super“, pri pohľade do zrkadla mala občas chuť ujsť z ateliéru.zasmiala sa s nadhľadom. No a tu prichádza na scénu Vlado Kobielsky, jej seriálový kolega, ktorý si z veľkolepého účesu uťahuje po svojom.prezradila herečka so smiechom.Aby toho nebolo málo, kostýmy z čias socializmu jej na nálade tiež veľmi nepridávajú.komentovala výber oblečenia.dodala so smiechom. Napriek všetkému však herečka neskrýva profesionálny prístup a zmysel pre humor. Hoci to znie ako hotové retro peklo, Soňa svoju úlohu zvláda bravúrne – aj s veľkou hlavou, nepriedušným kostýmom a prezývkou, ktorej sa už tak ľahko nezbaví.