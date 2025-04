Ivana Gottová STOPLA pomoc od českého miliardára: Chcel ju pripraviť o...

Leon Tsoukernik (Zdroj: TASR/Profimedia)

PRAHA - V októbri uplynie už 6 rokov od úmrtia českej hudobnej legendy Karla Gotta (†80). A jeho manželka Ivana Gottová (49) robí všetko pre to, aby jeho odkaz na tomto svete neutíchol. Z domu, v ktorom spoločne žili, by chcela urobiť múzeum Karla Gotta, v čom jej mal pomôcť český miliardár Leon Tsoukernik (51). To však vdova stopla... Podnikateľ si totiž na vilu robil zálusk!