Ochranca (51) Ivany Gottovej BOJUJE O ŽIVOT: Pichli mu látku, ktorá ZABILA aj Jacksona (†50)!

Leon Tsoukernik (Zdroj: Profimedia/TASR)

CHODOVÉ PLANÉ - Keď Karel Gott (†80) zomieral, požiadal vraj kráľa českých kasín Leona Tsoukernika (51), aby sa postaral o jeho rodinu. Aktuálne je na prahu života a smrti aj on sám. Nechal si totiž pichnúť látku, ktorá v roku 2009 zabila Michaela Jacksona (†50). Vo vážnom stave ho museli previezť vrtuľníkom do nemocnice!

V utorok Česko zasiahla správa o vážnych zdravotných problémoch, v ktorých sa aktuálne nachádza kráľ kasín Leon Tsoukernik. 51-ročný podnikateľ je v krajine známy aj tým, že Karlovi Gottovi na smrteľnej posteli prisľúbil, že sa postará o jeho rodinu. A po Maestrovom odchode si Ivanu a jeho dve dcéry skutočne zobral pod svoje ochranné krídla.

No aktuálne je na pokraji života a smrti aj on sám. V noci z pondelka na utorok u neho zasahovali záchranári. Ako informujú české médiá, skolaboval po tom, čo si nechal do žili aplikovať liek na navodenie krátkodobej anestézie. V bezvedomí ho potom helikoptérou prevážali do nemocnice. A prognózy nie sú najlepšie.

„Je na tom naozaj zle, skončil v kóme a môžeme sa len modliť, aby sa prebral. Vôbec to nevyzerá dobre,“ povedal Blesku blízky priateľ Tsoukernika a ďalší priznali, že nádej na jeho prežitie je minimálna. České médiá tiež informujú, že podnikateľovi mala byť podaná látka propofol, ktorú využívajú napríklad pacienti s nespavostou.

Treba však povedať, že liek môže aplikovať len anesteziológ, v opačnom prípade môže mať jeho podanie fatálne následky. Na príliš veľkú dávku propofolu v roku 2009 zaplatil svojim životom aj Michael Jackson. Preto keď záchranári zistili, k čomu u Tsoukernika došlo, okamžite zalarmovali políciu.

„Preverujeme možné protiprávne konanie, ku ktorému mohlo dôjsť v presne nezistenom čase v Chodovej Planej. Tu sa nachádzal 51-ročný muž v bezvedomí, ktorý bol letecky prepravený k lekárskemu ošetreniu,“ povedala hovorkyňa polície Iva Vršecká. „Keď prípravok niekto zneužije, môže nesprávna aplikácia skončiť smrťou, keď dôjde napríklad k srdcovému zlyhaniu,“ povedal Blesku na margo propofolu toxikológ Jaroslav Klán.

Leon Tsoukernik (Zdroj: Profimedia)