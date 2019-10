Vdova po Gottovi vraj do zahraničia neušla: Úkryt jej poskytol miliardár... Len kúsok od Prahy!

Vdova po Karlovi Gottovi, Ivana, ušla s dcérami z Prahy.

Zdroj: Profimedia

PRAHA - Informácia o smrti hudobnej legendy Karla Gotta (†80) zasiahla celý hudobný svet, no najmä jeho najbližšiu rodinu. Prvotné informácie hovorili o tom, že vdova po maestrovi Ivana Gottová (43) tlak nezvládla a spolu s dcérami Charlottou (13) a Nellinkou (11) ušla do zahraničia. No to vraj nie je pravda - nachádzať sa majú len kúsok od Prahy. Úkryt im mal poskytnúť miliardár.