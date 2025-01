Premiéra rozprávky Vaiana 2. Na snímke raper Kali (Zdroj: Vlado Anjel)

Raper Kali sa so svojou rodinkou vybral do kina na premiéru pokračovania obľúbenej rozprávky Vaiana2, no ako priznal, rodinné návštevy kina sú u nich doma vzácnosťou. „Ja nemám na to čas, cez víkendy sa väčšinou hrá a ja cez víkendy hrám, čiže takto sme prvýkrát,“ prekvapuje svojimi slovami známy raper. Napriek nabitému programu si však našiel chvíľku na spoločný výlet do kina, aj keď to pre Kaliho znamenalo odbehnúť zo skúšky. Ako však prezradil, zrejme to budú iba dospelí, kto si dokážu napokon rozprávku užiť. „Ja určite áno, ale moja dcéra zatiaľ všade vydržala 15 minút, a ak to má ešte reklamy, tak po reklamách odídeme.“

Kali sám priznáva, že je fanúšikom animovaných filmov, no čo sa týka jeho filmového vkusu, ten sa sa postupom rokov zmenil. „Ja mám rád kreslené filmy, pretože človek si pri nich oddýchne a je to taký únik z reality. Ale čím som starší, som viac na dokumenty... Nové filmy ma asi vôbec nebavia, ja som skôr ten typ, čo si pozrie niečo z 80-tych, 90-tych rokov a k tomu sa vraciam,“ odhaľuje svoje filmové chúťky Kali.

My sme sa však vrátili ku Kaliho rozkošnej dcérke Nelke, ktorá je riadne šidlo. Otázkou je, po kom? „Ja si myslím, že po manželke, lebo aj ona je taká, že pustí si film, ale je v podstate len ako krovie k tomu, aby niečo robila. Možno by som ani nevedel povedať jeden film alebo rozprávku, ktorú pozerala od začiatku do konca,“ smeje sa raper, ktorý toho na svoje dievčatá bonzol ešte viac. Po kom má malá Nelka vrtuľu v zadku je teda zrejmé, reč sa však zvrtla aj na druhé dieťa. Rozrastie sa rodinka známeho rapera? Kali v tom má jasno!

Kali má doma neposedné šidlo: Čo robí jeho dcérka, stojí za zamyslenie! Má to po mame