NAJINTÍMNEJŠIA SPOVEĎ Kaliho: Opísal moment, keď mu zomrela milovaná mama!

Raper Kali (Zdroj: Ján Zemiar)

Koloman Magyary, známy pod umeleckým menom Kali je jej z najúspešnejších slovenských raperov. Život sa s ním však nehral a v mladosti to nemal ľahké. Keď mal 20 rokov, zasiahla ho tá najbolestivejšia rana. Opustila ho jeho milovaná mama. Na druhý svet mu ju zobrala zákerná rakovina. V podcaste Premlčané, ktorý moderuje zápasník Vlasto Čepo, sa raper úprimne rozhovoril o momente, ktorý bol preňho ten najťažší.

„Mama bola môj svet, pýtaš sa prečo sa to stalo mne, prečo ja. Ona bola chorá. Ona vlastne zomrela tak, že ju poslali z nemocnice domov, lebo už mala posledné štádium rakoviny a už večer predtým skoro zomrela v nemocnici. Chcela ísť domov, chcela byť doma," zveril sa v úvode. „Tak sme ju doniesli domov, ja som sa vrátil z nejakej nočnej a došiel som domov, mama ležala, hovorím, že keď dačo bude treba, že mi povedz, som v detskej izbe. A iba zakričala, som došiel k nej, bola v takom kŕči a tatko vybehol pre pomoc von na ulicu, lebo cez ulicu bývala jedna naša známa, sestrička," pokračoval.

„No a to cítiš, že je koniec, to vidíš na tom človeku. Nikdy som odvtedy nevidel umierať človeka, ale tak som to pochopil. Čiže som si ľahol vedľa nej, zakryli sme sa, ona znova dostala ten kŕč, ale už tak iba, že nadýchla sa, vydýchla, nadýchla a už nevydýchla... Mala otvorené oči, tie som jej zavrel, prikryl paplónom. Tatko došiel hore, že už ide sanitka a ja hovorím, že no tak mama umrela," opísal. Smrť rodiča je jednou z najťažších životných skúseností, ktoré môže človek prežiť. Je to strata základného emocionálneho piliera, ktorá často vyvoláva hlboký smútok, zmätok, prázdnotu a dokonca i pocit straty identity. Aj keď smútok postupne bledne, nikdy nezmizne úplne a môže sa znovu objavovať pri dôležitých životných udalostiach alebo jednoduchých každodenných spomienkach.