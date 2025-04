BOLESTIVÉ tajomstvo herca z markizáckeho Dunaja: S manželkou prišli o bábätko

Filip Šebesta s manželkou Hankou (Zdroj: Ján Zemiar)

Filip Šebesta sa pravidelne ukazuje na markizáckych obrazovkách v markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám. Stvárňuje tam Laca Koptíka. Aj keď sa mu momentálne nesmierne darí a už dva mesiace je otcom vytúženej dcérky Amálky, v minulosti si s manželkou prešli bolestivým obdobím. Pred dvomi rokmi totiž prišli o bábätko.

„Prešlo niekoľko rokov snaženia a čakania, kým sa nám Amálka narodila. O prvé dieťatko sme prišli v 22. týždni tehotenstva, čo už je pokročilejší termín. A tá strata je stále strašne bolestivá. Bohužiaľ, je veľmi veľa takých ľudí, ako sme my, ktorí týmto musia prejsť. A súcitím s každým jedným z nich. Čiže áno, aj to bolo tak myslené, že je nám darom," priznal pre Život. Samozrejme, nebolo to pre nich ľahké, no vedeli, že o tom musia hovoriť.

„Nechceli sme to vytesniť. Vedeli sme, že sa o tom musíme rozprávať, aj keď nám bolo jasné, že to bude ťažké. A doteraz je. Jednoducho aj teraz nás premkne ten pocit, keď sa pozeráme už na Amálku, že tu mohol byť ďalší člen rodiny. Človek musí prijať tú bolesť, prejsť ňou. Myslím si, že náš vzťah to ešte viac utužilo. Aj keď sme teda nemali nejaké problémy, ale jednoducho je to taká silná vec, ktorá podľa mňa ten pár ešte viac spojí," vyjadril sa.

To, že čakajú potomka tajili až dokým dcérka neprišla na svet. „Nerobil to však kvôli strachu. Samozrejme, bol tam ten strach, no nie preto som si to nechával pre seba. Súkromie si strážim, pokiaľ sa dá, a tehotenstvo je jednoducho taká intímna vec, že by to čo najdlhšie malo zostať v rodine. Aspoň ja to tak vnímam. Samozrejme, každý sme iný a niekto sa o to rád podelí. Ja som tú potrebu nemal," dodal.

