Filip Šebesta v detstve strávil veľa času v nemocnici: V práci zistil, akú to má výhodu!

Filip Šebesta (Zdroj: Ján Zemiar)

Filip Šebesta aktuálne hviezdi v dvoch seriáloch televízie Markíza - Dunaj, k vašim službám a Druhá šanca. V prvom stvárňuje Ladislava Koptíka, v druhom lekára Olivera Veselovského. „Obidve postavy majú v sebe niečo, čo mi je veľmi blízke. Možno ten Oliver je bližší, keďže to bola prvá väčšia postava. Aj osobnostne a hodnotovo je mi bližší ten Oliver, ale zároveň musím povedať, že obdivujem napríklad tú stránku odvahy postavy v Dunaji, toho Laca Koptíka. Takže každý má niečo s čím súhlasím, ale každý má aj niečo, s čím nesúhlasím.“

Prečítajte si tiež Šebesta sa priženil do českej rodiny, no z jeho slávy na zadok nespadnú: Takýchto mám svokrovcov!

A zdá sa že v postave lekára Veselovského sa našiel aj z iných dôvodov. „Je skvelé, že si tým môžeme na nečisto prejsť a nemať žiadnu veľkú zodpovednosť, ktorú majú lekári, lebo je to naozaj obdivuhodné, v akých podmienkach na Slovensku musia pracovať a čo musia zažívať a vlastne akú veľkú zodpovednosť na svojich pleciach nesú. Takže je to pre mňa pocta, že si môžem vyskúšať také skvelé povolanie,“ neskrýva svoj obdiv herec, ktorý priznáva, že nemocničné prostredie pre neho nie je žiadnym strašiakom, práve naopak. „Tým, že ako dieťa som dosť času strávil v nemocnici, tak mi je to možno aj trošku prirodzené.“ Herec sa totiž v detstve pasoval s rôznymi zdravotnými problémami, takže z bielych plášťov nemá strach. On sám by ale skutočným lekárom asei nevedel byť.

„Je to pre mňa určite obdivuhodné povolanie, momentálne s tými skúsenosťami, ktoré teraz mám, neviem, či by som dokázal niesť na svojich pleciach tú zodpovednosť. Ale určite v nejakom zmysle by ma bavila tá práca z hľadiska toho posolstva, ktoré nesie…“ V seriáli Druhá šanca stvárňuje Šebesta hendikepovaného doktora, ktorý pomáha druhým, aký je však on sám pacient? Mal by z neho Oliver Veselovský radosť? Herec v našom rozhovore prezradil nielen to.

Šebesta-2seriáy+lekár (Zdroj: NL/TH)