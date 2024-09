Šebesta sa priženil do českej rodiny, no z jeho slávy na zadok nespadnú: Takýchto mám svokrovcov!

Filip Šebesta (Zdroj: Ján Zemiar)

Herec Filip Šebesta sa vracia na obrazovky televízie Markíza ako hendikepovaný doktor Oliver Veseslovský. A vyzerá to tak, že v novej sérir seriálu Druhá šanca sa máme na čo tešiť. „Bude to veľmi zaujímavé. Keďže tá druhá séria skončila smutne pre toho Olivera, bude si prechádzať takým svojim vnútorným zmierom alebo sebapochopením.“ Karta sa tak v živote Šebestovej seriálovej postavy zrejme obráti k lepšiemu, no v súkromí ide karta hercovi veľmi dobre. „Všetko skvelé, stále. Skĺbujem pracovný život s tým súkromným, takže super. Moja práca je moje hobby, čiže tam chodím veľmi rád, ale zároveň som aj rád doma. Čiže ja som rád tam, aj tam,“

A niet sa čomu čudovať, sympatický herec má po svojom boku krásnu manželku Hanku, s ktorou si povedali áno pred tromi rokmi. Tá je pre herca doslova oázou pokoja. „Pre mňa je oddych byť sám s manželkou a nemať nejaké iné externé vnemy,“ prezrádza herec. Tak trochu s ľútosťou však skonštatoval, že nejakú zahraničnú dovolenku tento rok zatiaľ nestihli. „Teraz, keď bol voľný čas v lete, tak sme odbehli za rodinou na Záhorie alebo z manželkinej strany na Moravu. Vyhľadával som ticho, samotu, možno menší okruh ľudí blízkych mne, to je pre mňa relax.“

Šebesta je samé prekvapenie a okrem oddychu s manželkou, či jazde na motorke, sa rád venuje aj zveľaďovaniu ich hniezdočka lásky. „Ja som chlapec z dediny, takže tam nebola možnosť, že sa nepracovalo. Tým, že moji rodičia majú rodinný dom, takže sme vkuse niečo robili a veľa má toho, čo sa týka práce, ma môj otec veľa naučil, za čo som mu veľmi vďačný a rád pracujem. Manuálne veľmi rád pracujem.“ V rozhovore sa však zvrtla reč aj na to, čo hovoria na jeho výkony v seriáli jeho najbližší. A takúto reakciu by ste rozhodne nečakali!

