Markizácka hviezda Šebesta: Môj dedko bol politickým väzňom! Zatknú aj jeho v Dunaji?

Filip Šebesta (Zdroj: Ján Zemiar)

Filip Šebesta robil garde svojim kolegyniam Lesane Krauskovej a Barbore Chlebcovej na otvorení výstavy Alfonza Muchu v Piešťanoch. Slávnostná vernisáž sa konala na Kúpeľnom ostrove, ktorý Alfons Mucha rád a často navštevoval. Milovníci umenia môžu výstavu jeho fotografií navštevovať a obdivovať do 31. októbra 2024. Nuž a Filip mal dvojnásobný dôvod, prečo si výstavu nenechal ujsť. „V Piešťanoch som druhýkrát, bol som tu minulý rok, dokonca som bol aj na výstave Alfonza Muchu, ale boli to len plagáty, takže som rád, že som mohol vidieť aj fotografie“, hovorí Filip, ktorý holduje každému druhu umenia. „Snažím sa trochu zabŕdať aj do hudobného sveta a začal som sa trošku venovať aj fotografii, fotím si na analógový fotoaparát“. Vzorom sú mu ľudia, ktorí dokázali v umení napredovať a sú inšpiratívni.

Filip napreduje v herectve, aktuálne nakrúca dva seriály naraz - Dunaj aj Druhú šancu. Ktorá postava mu viac prirástla k srdcu? „Obidve, samozrejme… každá má niečo, čo na postave milujem, v Druhej šanci je to jeho dobré srdce, otvorenosť a ambicióznosť“, hovorí a na margo postavy v Dunaji priznal, že jeho starý otec bojoval proti komunistickému režimu a bol politický väzeň. Zomrel, keď mal asi 6 rokov, veľa mu však o ňom rozprával jeho otec. Bol to silný človek, ktorého si Filip váži a obdivuje ho, rovnaký obdiv však prechováva aj k svojim starším hereckým kolegom. Počúvajte, s kým by si chcel niekedy zahrať.

Markizácka hviezda Šebesta: Môj dedko bol politickým väzňom a toto mi po jeho smrti prezradil otec! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)

Piešťanské kúpele sa v roku 2023 stali prvým miestom mimo územia Českej republiky, ktoré sa pripojilo k projektu Muchova cesta. Prvá výstava mala obrovský úspech, videlo ju 30-tisíc ľudí. Tento rok predstavuje Nadácia Mucha svetoznámeho umelca ako geniálneho fotografa.