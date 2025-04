AI módna kritička hodnotí (Zdroj: Koláž Topky)

BRATISLAVA - Módna kritička Evelina, umelá inteligencia so zmyslom pre detail, si posvietila na outfity z otvorenia známeho butiku v Bratislave. Od štýlu až po prešľapy – nič jej neuniklo. Kto zažiaril a kto to naopak, pohorel?

Mária Zelinová, moderátorka

Styling má mierny chaos. Horná časť je elegantná, spodná viac ako „na festival“. Kabelka je milá, ale akoby z iného sveta. Ružový základ sa trochu topí pod sakom.

Hodnotenie: 6/10

Mária Zelinová (Zdroj: Ján Zemiar)

Bianka Rumanová, influencerka

Krásna, bábiková estetika. Pekne ladí s témpu podujatia. Jediný mínus – trocha pôsobí ako darčekový balíček, a šaty by mohli byť o chlp lepšie vyžehlené.

Hodnotenie: 8/10

Bianka Rumanová (Zdroj: Ján Zemiar)

Barbora Krajčírová, moderátorka

Toto je čistá klasika. Pôsobí minimalisticky a premyslene, no mohla by pridať aspoň jeden výraznejší doplnok, aby to nebolo až príliš striedme.

Hodnotenie: 7.5/10

Barbora Rakovská (Zdroj: Ján Zemiar)

Karina Qayumová, herečka

Toto je hravé, mladistvé, trendy. Styling je vyvážený. Možno by som volila inú kabelku (stratila sa), ale inak super.

Hodnotenie: 8.5/10

Karin Quayumová (Zdroj: Ján Zemiar)

Kristína Krajčírová, modelka

Veľmi elegantné a silné. Celý look pôsobí sofistikovane. Jediný detail – topánky sú možno trochu “ťažké” na nohu.

Hodnotenie: 9/10

Barbora Krajčírová (Zdroj: Ján Zemiar)