SPOLOČNÁ MINULOSŤ Romany Tabak a markizáckeho ženícha Rasťa: Politička prehovorila o ich VZŤAHU!

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Rasťo Zvara (33) si aktuálne hľadá svoju lásku na obrazovkách televízie Markíza. O jeho srdce bojuje viac ako 20 žien a on sa pomocou krátkych randíčok snaží zistiť, ktorá z nich by mohla byť tá pravá. Málokto však vie, že v minulosti ho láska zaviedla až do rodiny političky Romany Tabak (33). Tá teraz prehovorila o ich vzťahu!

Keď Markíza predstavila nového ženícha, mnohí si všimli, že na fotku zareagovala aj Romana Tabak a televíziu za jeho výber pochválila. „Aký fešák,“ okomentovala Rasťa a v príspevku ho aj označila. Málokto však vtedy tušil, že dvojica sa pozná a dokonca má za sebou spoločnú minulosť. Nie však spoločnú...

Rasťo totiž v minulosti tvoril dlhé mesiace zohratý pár s Romaninou sestrou Amandou. Ich vzťah bol natoľko vážny, že tomu druhému stihli predstaviť nielen svoj okruh priateľov, ale aj rodiny. No a tak sa spoznali aj markizácky ženích a známa politička. „Sme za dobre, keď ho stretnem, pozdravím sa a prehodím pár slov,“ priznala pre Diva.sk Romana. Tú vraj jeho účasť v šou neprekvapila.

1. kolo Let's Dance. Na snímke Rasťo Zvara (Zdroj: Ján Zemiar)

„Nebola som prekvapená, lebo som vedela, že už v minulosti dostal túto ponuku,“ priznala s tým, že šou síce nesleduje, no zopár častí videla. A mala zmiešané pocity. „Tak, bolo mi zvláštne, keď som ho videla bozkávať inú ženu. Ja by som do takejto šou nešla, no kvôli Rasťovi som si pozrela pár dielov a je to príjemná šou,“ pokračovala.

A bývalého "švagra" vychválila. „Rasťo je úžasný, úspešný, múdry športovec, inšpirujúci chalan a prajem mu, aby stretol ženu svojich snov,“ dodala s tým, že víťazstvo v šou by priala Kristíne.

Sestra Romany Tabak, Amanda (Zdroj: Instagram AT)