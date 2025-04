NEŠŤASTNÉ zranenie moderátorky spravodajstva: Práca v OHROZENÍ?!

Simona Simanová (Zdroj: STVR/Instagram SS)

Je naozaj nepríjemné mať úraz alebo zranenie. Človek si často uvedomí, aké dôležité je zdravie, až keď ho niečo obmedzí. Bolesti, nepohodlie, obmedzený pohyb a dlhé zotavovanie vedia poriadne narušiť každodenný život. Svoje o tom vie aj moderátorka spravodajstva STVR Simona Simanová. Už pred sviatkami pridávala fotografie na sociálnu sieť, na ktorých mala ruku v šatkovom závese.

Nás teda zaujímalo, čo sa Simone stalo. „Pri športe som si poranila sval a šľachu, mám tam zápal, už to išlo do nervov a dosť to bolí. Takže mi pán doktor dal šatku a musím ju nosiť," povedala nám moderátorka. Spýtali sme sa, či si musí dať od práce na chvíľu oddych. „Naštastie, v práci ma to neobmedzí. Dávam si to na vysielanie dole," objasnila. Pohybu je však verná aj naďalej, našla si spôsob, ktorý jej umožňuje cvičiť.

Aj minulý rok na Veľkú noc mala úraz. Osudným sa jej vtedy stal skialp. zdanlivo jednoduchý výšľap na lyžiach dopadol pre moderátorku bolestivo. Práve keď smerovala hore kopcom, sa jej totiž podarilo padnúť. „Čo myslíte, môže niekto spadnúť, keď ide smerom hore na skialpoch? Môže! Simanová. Ešte že to bolo to zdravé koleno,“ zahlásila moderátorka, ktorej udreté koleno okamžite spuchlo. Žiaľ, natrhol sa jej vtedy skrížený väz. Moderátorke prajeme skoré zotavenie!

(Zdroj: Instagram SS)