Simona Simanová pomáha deťom v núdzi: ADOPCIA?! Jej slová vás prekvapia

Simona Simanová (Zdroj: Ján Zemiar)

Moderátorka STVR Simona Simanová bude aj tento rok jednou z moderátoriek relácie Úsmev ako dar, ktorá pomáha deťom s neľahkými osudmi. Sama priznala, že silné príbehy rodín a detí, ktoré sa ocitli bez rodičov, v nej zanechávajú hlbokú stopu. Kedy však zamŕza úsmev na tvári krásnej moderátorke? „Určite vtedy, keď ide o život. Keď sa fakt stane niečo vážne mojim blízkym, so zdravím alebo tak, to je situácia, ktorú ja neviem riešiť,” priznáva Simona otvorene. S takouto situáciou sa v živote už musela popasovať a jej slová sú o to úprimnejšie. „To sa podľa mňa nedá zvládnuť, keď napríklad niekto odíde alebo tak,” dodáva so smútkom v hlase.

Aj napriek silnému zmyslu pre nezávislosť priznáva, že byť odkázanou na pomoc iných je pre ňu osobne náročná téma. „Ja som skôr taká, že sa snažím urobiť všetko sama. Možno niekedy by som aj mohla niekoho poprosiť o pomoc, ale nepoprosím. Ja len dúfam, že nikdy v živote nebudem odkázaná na pomoc druhých, lebo to by som asi nezvládla, hlavne asi tú zdravotnú pomoc.”

Napriek tomu, že pomoc sama vyhľadáva len výnimočne, nikdy neváha podať ruku tým, ktorí to potrebujú: „Mám dve rodiny, ktoré sú na tom horšie s peniazmi a nie je to celkom ich vina, takže im pomáham s veľkou láskou,” hovorí Simona a priznáva, že moderovanie relácie Úsmev ako dar ju zasiahlo hlbšie, než by si na začiatku vedela predstaviť. „Keď som to moderovala prvýkrát, prišla som domov a asi dve hodiny som plakala. Bolo mi veľmi ľúto tých detí, ktoré naozaj za to nemôžu a skončia bez mamy, bez otca v detskom domove. Častokrát preto, že ich rodičia nejakým spôsobom prišli o bývanie.” A hoci sa počas natáčania usmieva a zvláda situáciu s nadhľadom, priznáva, že realita je pre ňu veľmi náročná. „Musím povedať, že možno aj vďaka tomuto projektu mám v sebe viac pokory ako normálne... Nedokážem si predstaviť, že by mne zobrali dieťa a zo dňa na deň by sa ocitlo medzi cudzími ľuďmi, bez rodičov, bez nikoho…” Nežná moderátorka, ktorá je sama mamou, sa netají tým, že neľahké osudy detí nezvláda vôbec ľahko, čím však poriadne prekvapila, boli jej slová o adopcii!

