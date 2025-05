Moderátori STVR vzdali hold svojim mamám: Ich odkazy vám vtisnú slzy do očí

Martin Nikodým, Simona Simanová, Gregor Mareš (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Byť mamou je krásne. A hoci to možno znie ako stokrát opakované klišé, ukrýva sa v ňom obrovská pravda. Slovo „mama“ v každom z nás vyvoláva iné spomienky, iné pocity... ale väčšinu z nás pri ňom zaleje vlna lásky, bezpečia a vďačnosti. Presne tieto emócie momentálne prežívajú aj známe tváre Slovenskej televízie a rozhlasu, ktoré pri príležitosti Dňa matiek posielajú do sveta dojímavé odkazy – všetkým mamám... a najmä tým svojim.

Láska, obetavosť, nezištnosť, vytrvalosť. Pre niektorých je mama bojovníčka, ktorá zvláda aj tie najťažšie chvíle s hlavou vztýčenou. Pre iných zasa stelesnením nežnosti a žiary, ktorá dokáže rozjasniť aj tie najtmavšie dni.



Z obrazoviek ich poznáme ako profesionálov s pevnou rukou a istým hlasom. No keď začínajú hovoriť o svojich mamách, zrazu cítiť v ich slovách niečo celkom iné – rešpekt, vďačnosť a pokoru. Viacerí priznávajú, že bez ich mamy by dnes neboli tam, kde sú. Práve ony v nich zasiali lásku k životu, odhodlanie nevzdávať sa a túžbu rozdávať radosť ďalej.

Moderátorka Eva Pribylincová opisuje svoju mamu jedným slovom: láskyplná. A pri príležitosti sviatku všetkým mamám odkazuje: „Aby si okrem starostlivosti o všetkých okolo pravidelne našli čas aj na seba a to, čo ich baví alebo im ponúka relax.“ Práve rovnováha medzi obetavosťou a vlastným šťastím je podľa nej kľúčová.

Aj Gregor Mareš hovorí o svojej mame s neskrývanou úctou. „Naučil som sa od nej milovať život a nevzdávať sa v žiadnej situácii. Obdivujem jej životnú energiu.“ A kto je preňho mama? „Bojovníčka.“ Svoj odkaz zakončuje silným poďakovaním: „Ďakujeme! Ďakujem. Za prebdené noci, za absolútnu lásku, za vždy pripravenú náruč.“

Martin Nikodým si zas váži najmä stabilitu a oporu, ktorú od mamy cítil celý život. „Žena, ktorá tu bola vždy a za každých okolností pre nás.“ A všetkým mamám praje: „Radosť zo svojich detí a veľa lásky od nich, prípadne od detí ich detí.“

S dojímavou úctou spomína na svoju mamu aj Oľga Konečná. V jej očiach je mama: „Srdečná, múdra, obetavá, pripravená obetovať pre svoju rodinu všetko.“ Ako mama malého syna prežíva tento sviatok ešte intenzívnejšie. „Teším sa na vystúpenie v škôlke. Môj syn bude prvýkrát ‚moderátorom‘ besiedky. Myslím si, že budem mať v hľadisku trému aj zaňho.“

Z vyjadrenia Petry Bernasovskej mrazí aj hreje zároveň. „Až nadľudsky krásne stvorenie. Keď o nej rozmýšľam, akoby som videla doslova žiaru okolo nej.“ A jej odkaz mamám je rovnako silný. „Byť matkou, rodičom, je tá najdôležitejšia a najkrajšia úloha v živote. Ďakujeme vám za život. Nie je to samozrejmosť.“

Simona Simanová vkladá do svojho odkazu obrovskú dávku solidarity a pochopenia. „Obdivujem každú maminu, ktorá sa stará o dieťa a je na to sama. Slobodné mamy to nemajú vôbec ľahké. Držím im palce.“ A svoju vlastnú mamu opisuje jednoducho, no s hlbokou láskou. „Je to najlepšia mamina na svete, akú som mohla mať.“

Tieto slová nie sú len poďakovaním. Sú dôkazom, že aj tí, ktorí denne hovoria k tisícom divákov a poslucháčov, čerpajú silu z najdôležitejšieho vzťahu na svete. Z materinskej lásky. A aj keď si ju možno pripomíname najmä počas májovej nedele, pravda je taká, že nás sprevádza každý jeden deň.