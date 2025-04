TRPKÝ OSUD hviezdy Discopríbehu: Smrť polročnej dcéry, ťažký zápal pľúc a teraz... MŔTVICA!

(Zdroj: Bonton)

S herečkou, ktorá v Discopríbehu stvárnila kaderníčku Jitku, sa život vôbec nemaznal. Krátko po natáčaní pokračovania kultového filmu sa jej narodila dcéra, ktorá po pol roku zomrela na syndróm náhleho úmrtia dojčiat. Zúfalá matka sa zo straty dlho spamätávala a dostávala sa z nej pomocou rodiny a psychológov. Osud jej však naložil ešte viac!

Keď mala 26 rokov, letela s divadlom do Bangkoku. „Prišiel za mnou kolega zvukár, že si chce pokecať, tak hovorím, že sa pripútam, on sa tiež pripútal, a než by sme napočítali do desiatich, lietadla vypli motory a padali sme osem sekúnd,“ opísala v minulosti hororový zážitok. Prekonala tiež ťažký zápal pľúc... No a problémy jej robí aj srdce.

To zdedila po svojej mame, ktorá dokonca 4-krát prekonala infarkt. „Takú malo srdcovú príhodu som už mala. Všetko to ale dobre dopadlo. Infarkt to našťastie nebol,“ priznala herečka. No zdravotné problémy ju neopúšťajú - aktuálne priznala, že prekonala aj inú desivú diagnózu. „Asi pred ôsmimi rokmi som začala mať zničohonič problémy s rozprávaním, zadrhávala som a začala aj zabúdať. Ukázalo sa, že som prekonala ľahkú mŕtvicu,“ priznala teraz denníku Aha! herečka.

„Už som si zvykla, že ma stále niečo bolí. Aktuálne je to kŕčna chrbtica, dokonca mi tŕpne čeľusť a brnia ruky,“ odhalila Stránská s tým, že si za svoje bolesti môže zrejme aj sama. „Chodím na rehabilitácie, a nie som veľmi dôsledná, a tak trpím,“ priznala blondínka.

