Ján Bendig prehovoril o svojom BRATOVI: Keď mi ZOBERIE všetku SLÁVU... Nečakané slová!

Jan Bendig s bratom Marsellom Bendigom (Zdroj: Instagram/Marsell Bendig)

Spevák Jan Bendig sa do povedomia verejnosti dostal vďaka speváckej súťaži SuperStar a dnes má na konte množstvo piesní, milióny zhliadnutí a vypredané koncerty. Jeho brat Marsell Bendig však za svojim úspešným bratom rozhodne nezaostáva a na konte má ocenenie Českého leva. Kto z nich je teda úspešnejší? „To je otázka... Ja to poviem takto – som rád, že som úspešný v tom mojom speve a že on je úspešný v tom svojom herectve, že získal aj Českého leva za krásnu úlohu vo filme Banger,“ hovorí Ján s obdivom a vo svojich slovách pokračuje. „A že sme si našli niečo, v čom nás nedokážu porovnávať. Ja v herectve nikdy nebudem tak dobrý ako on a on zase nebude nikdy tak dobrý ako ja v speve. On má to svoje herectvo, ja mám spievanie – a je to pekné, že to máme takto rozdelené,“ dodáva s úsmevom český spevák.

Rivalita medzi nimi teda rozhodne nehrozí a Jan svojimi slovami potvrdzuje, že majú medzi sebou naozaj krásny vzťah.A hoci sa každý venuje svojej oblasti, spoločné projekty nevylučujú. A vyzerá to tak, že sa máme na čo tešiť!

