Tragédia českej herečky: Polročná dcérka náhle ZOMRELA!

Jaroslava Stránská mala 18 rokov, keď sa objavila v Discopříběhu ako kaderníčka Jitka. A o rok neskôr sa vydávala. Bohužiaľ, nebol to ten pravý. „Vydávala som sa v 19 rokoch. Už keď som vo svadobný deň vyslovila ‚áno‘, tak som vedela, že to nie je správne rozhodnutie,“ povedala pred pár rokmi v českej šou Na bare.

Zdroj: Bonton

V manželstve zažila aj obrovskú tragédiu. Jej polročná dcérka Jana zomrela na syndróm náhleho úmrtia dojčiat. „Nedá sa s tým zmieriť, nezmierite sa s tým do smrti. Stále vám to niečo pripomína, keď napríklad vidíte kamarátky, že už majú vnúčatá. Je to naozaj ťažké,” povedala herečka aktuálne pre portál Expres.cz.

V krátkom časovom úseku jej potom zomreli viacerí členovia rodiny a navyše sa rozvádzala. Ako v minulosti priznala, skončila na psychiatrii. Neskôr sa snažila prázdno vo svojom živote vyplniť ďalším dieťaťom. No neúspešne.

„Pokúšala som sa o ďalšie dieťa veľakrát, bola som na ôsmich operáciách, bola som niekoľkokrát na umelom oplodnení. Picháte si do seba hormóny, nič zdravé to nie je, ale urobila som pre to maximum, čo som mohla. Bohužiaľ to nevyšlo,” uviedla Jaroslava, ktorá je druhý raz vydatá.

Momentálne hrá policajtku v seriáli Policie Modrava. Hoci má v skutočnosti 52 rokov, jej postava má podľa scenára iba 30.

Zdroj: Tv Nova