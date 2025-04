Bývalú hviezdu TV Nova zasiahlo to NAJHORŠIE v živote: Náhla SMRŤ jedinej dcéry (†37)!

Ivan Břešták (Zdroj: Facebook/Ivan Břešták)

Pre nešťastného otca príšerná rana. „Asi som prekliaty,“ povedal zúfale pre ahaonline.cz. Jeho dcéra brala drogy, žila na ulici, ale nakoniec sa umúdrila. Johana (†37) ale zomrela 14. apríla náhle ze nevyjasnených okolností.

Peklom si prešiel aj sám Ivan Břešták (63). On sám trpí bipolárnou poruchou (maniodepresívnou psychózou), ktorú mu ale diagnostikovali veľmi neskoro. Jej znakmi sú extrémne výkyvy nálad, kedy stavy depresie striedajú stavy nemiestnej eufórie. Depresie ho pritom stíhajú už od detstva.

Dlhých osem rokov bol Ivan Břešťák reportérom televízie Nova a pravidelne sa objavoval v hlavnom vysielacom čase. V roku 2000 bol televíznou hviezdou a robil najväčšie kauzy. Všetky sily venoval práci, veď v roku 2005 mu napríklad v januári odvysielali až 29 reportáží. Pri tomto nasadení nemal čas na dcéru, ktorá sa spriahla so zlou spoločnosťou, začala brať drogy, odišla z gymnázia a žila na ulici. Potom prišiel aj strmý pád moderátora. Začal piť, bral prášky, až skončil na psychiatrii. Dlho sa dával dokopy a ešte dlhšie sa vracal do normálneho života. Keď sa Johanka trošku umúdrila, dúfal, že sú z pekla vonku. „Myslel som, že už mám najhoršie za sebou. V liečebni som stretol o 33 rokov mladšiu Klárku, vlani sme sa vzali. Mám v nej veľkú oporu, ináč by som tu už asi nebol,“ zveril Ivan denníku Blesk.

Ivan Břešták s manželkou Klárou a dcérou Johankou (27.9.2024) (Zdroj: Facebook/Ivan Břešták)

Keď už sa zdalo, že všetko je v poriadku, ako rana z nebies prišla zlá správa. Johane zrejme celkovo zlyhal organizmus a Břešták prežíva najväčšiu tragédiu svojho života.Konkrétnu príčinu nečakaného úmrtia mladej ženy odhalí až pitva.