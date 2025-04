Tomeček chystá pre NOVÚ priateľku krst ohňom: Samo, každá by ŽIARLILA!

Samo Tomeček randí s Beátou Rusnákovou (Zdroj: Facebook/Samo Tomeček )

Na premiére muzikálu sa to hemžilo známymi tvárami a ujsť si ho nenechal ani spevák Samuel Tomeček. A to aj napriek tomu, že sa netají tým, že muzikály preňho nie sú úplne bežná súčasť kultúrneho programu.priznal spevák s nadšením.

Dôvodov na návštevu legendárnych mačiek mal však podstatne viac a to dokonca osobných. „Keďže tu spieva moja sesternica a hrá tu môj bubeník, tak vždy počúvam iba samé chvály – a konečne už na vlastné oči a uši som to videl aj ja.“ Charimatický spevák dokonca prekvapil slovami, že aj on sám sa kedysi pohrával s myšlienkou účinkovať v muzikáli. „Mal som kedysi také tendencie, že by som aj skúsil, ale vidím, že je to strašná makačka a nemohol by som potom robiť to, čo robím. To chce celého človeka. Neviem, koľko by som musel energie venovať tomu, aby som toto dal. Nikdy nehovor nikdy, ale mám iné priority.“

To, či ho niekedy uvidíme na divadelných doskách ostáva záhadou, z muzikálu CATS však neskrýval nadšenie nielen Tomeček, ale aj jeho spoločnosť. Tú mu však nerobila jeho aktuálna partnerka, ktorou je známa tvár z reality šou Ruža pre nevestu, Beáta Rusnáková, ale spevákova mama. Vyzerá to tak, že Samuel aktuálne prežíva spokojné obdobie nielen v práci, ale aj v súkromí, o to prekvapivejšie boli jeho slová o inej žene! Fúha, čo na toto povie Bejba?!

