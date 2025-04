Po Zuzane Fialovej: Aha, koho pobozkal Jablonský v priamom prenose Let's Dance... Dubayovú NIE!

Let's Dance, 8.kolo

Jakub Jablonský sa stal špeciálnym porotcom 8. kola Let's Dance. Pre divákov si pripravil aj tanečné vystúpenie s folklórnym súborom SĽUK. Počas večera však všetkých zaskočil moment, keď sa po čísle Evy Burešovej a Matyáša Adamca herec spolu s tanečníkom postavili na porotcovský pultík. Už len toto ich gesto bolo šokujúce, no to čo prišlo potom... V priamom prenose predviedli svoj pozdrav a ku jeho koncu sa pobozkali. Jakub a Matyáš sú v súkromí veľmi dobrí kamaráti, boli spolu dokonca aj na výlete v Afrike.

Let's Dance, 8.kolo, Jakub Jablonský a Matyáš Adamec

Nebol to Jablonského jediný bozk v priamom prenose tanečnej šou. Minulý rok, keď tancoval ako súťažiaci, sa vášnivo pobozkal so špeciálnou porotkyňou Zuzanou Fialovou. Zuzanu vtedy najviac ohúrilo jeho temperamentné tango s Eliškou Lenčešovou. Herečku vystúpenie natoľko nadchlo, že sa rozhodla prelomiť formality a navrhla mladšiemu kolegovi tykanie. V minulosti mu totiž prednášala na VŠMU ako pedagogička. „My sme si onikali na vysokej škole. Akože zatancoval si to tak, že ti dovolím navrhnúť tykanie. Myslím, že to spravíme v najbližšej prestávke. Alebo... Poď sem," vyhlásila vtedy a vystrelila za ním spoza porotcovského pultíka. Najprv prišli bozky na líce a potom jeden vášnivý na ústa. Veď pozrite! Pripomeňte si to vo videu nižšie.

Zuzanu Fialovú totálne ROZVÁŠNIL Jablonský: Navrhla mu tykanie a potom... Horúci BOZK na pery! (Zdroj: TV Markíza)