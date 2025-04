Samé bozkávačky! Jablonský sa snaží UPÚTAŤ pozornosť za každú cenu: Kto ho ZASTAVÍ?

Let's Dance, 9.kolo, Kristián Baran a Dominika Rošková, Jakub Jablonský

V 9. semifinálovom kole si spolu s Kristiánom Baranom a Dominikou Roškovou zatancoval žhavý jive na hit Fever od Peggy Lee. Publikum jasalo a rovnako aj celá porota vrátane nekompromisného Jána Ďurovčíka. „Vymysleli ste naozaj výbornú choreografiu,“ ocenila vystúpenie Tatiana Drexler a vyzdvihla, že Jakub a Kristián sú pri tanci skvele zohratí. No najväčší šok prišiel od samotného Ďurovčíka, ktorý zahlásil: „Toto je robota, takto to má vyzerať, takto to má byť. Toto je jedno z najlepších čísel ever, čo som tu videl!“

A neostalo len pri slovách – udialo sa niečo nevídané! Ďurovčík im udelil desiatku, pričom prvýkrát v histórii súťaže sa stalo, že bol zo všetkých porotcov práve on tým najštedrejším. Ostatní totiž zdvihli lopáriky s číslom 9. Trojica si tak vytancovala krásnych 37 bodov.





„Jakub sa nám opäť vrátil na stôl.“



Zobraziť galériu (26) Let's Dance, 9.kolo,

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Baran, Rošková a Jablonský neskrývali obrovské nadšenie. Jakub však opäť strhol všetku pozornosť na seba, keď schmatol pod pazuchu Barana a obaja sa rozbehli cez celý parket priamo k Ďurovčíkovi. Jablonský vyskočil na porotcovský stolík a obaja obdarili prekvapeného Ďurovčíka bozkom na každé líce! Ten ich šialený kúsok prijal s úsmevom a poznámkou:Moderátorka Jana Kovalčíková to vtipne okomentovala slovami:Narážala tým na Jablonského výstrelok v 8. kole Let's Dance. Tam totiž pôsobil ako špeciálny porotca a všetkých prekvapil, keď po tanečnom vystúpení Evy Burešovej a Matyáša Adamca spolu vyskočili na porotcovský pult a ukončili svoj „pozdrav“ bozkom v priamom prenose. Zdá sa, že Jablonský má potrebu strhávať na seba pozornosť za každú cenu. Ktovie, čo tým sleduje...