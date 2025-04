MÓDA z 8. kola Let's Dance: Glosíková ako SEXI darček, Julie z Ruže ako VÍLA a známe Slovenky v KROJI!

Let's Dance (Zdroj: TV Markíza)

Už o dva týždne nás čaká veľké finále obľúbenej tanečnej šou Let's Dance. A uplynulú nedeľu sa rozhodovalo o tom, kto sa prebojuje do semifinále projektu. Dôležitý večer si nenechalo ujsť mnoho známych osobností, ktoré na tyrkysovom koberci predviedli zaujímavé outfity. Ženy prišli v nádherných róbach a páni v elegantných oblekoch... No niektorí doslova vytŕčali.

Pozornosť pútala napríklad Julie Hojdyszová, ktorá sa minulý rok predstavila v šou Ruža pre nevestu. Sympatická Češka prišla so svojou mamou - no a zatiaľ čo ona sa zladila tón v tóne s kobercom a volila tyrkysovú róbu, vďaka ktorej pôsobila ako nežná víla, jej mama sa zahalila do temnej čiernej. Pozrite, ako to dámam pristalo!

Móda z 8. kola Let's Dance. Na snímke Julie Hojdyszová s mamou (Zdroj: TV Markíza)

Za zmienku určite stojí aj vypadnutá tanečnica Natália Glosíková, ktorá si obliekla bielu asymetricky strihanú róbu s vlečkou, ktorá však odhaľovala jej krásne štíhle nohy. Svetlú látku potom doplnila sexi priesvitnými rukavičkami v čiernej farbe a čiernou mašľou v oblasti pásu, vďaka čomu vyzerala ako neodolateľný darček.

Móda z 8. kola Let's Dance. Na snímke Natália Glosíková (Zdroj: TV Markíza)

No a neprehliadnuteľné boli aj Kristína Víglašská a influencerka Klaudia Rusnák s manželom. Všetci traja totiž do spoločnosti dorazili v slovenských krojoch. A vyzerali nádherne. Ku kolu, ktoré sa nieslo v duchu slovenských veľkonočných zvykov, sa presne takýto odev mimoriadne hodil. Pozrite, ako im to pristalo!

Móda z 8. kola Let's Dance. (Zdroj: TV Markíza)

8. kolo Let's Dance, rekapitulácia (Zdroj: TV Markíza)