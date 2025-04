Herečka Petra Dubayová na odovzdávaní cien Slnko v sieti. (Zdroj: Ján Zemiar)

Modré trblietavé šaty, doplnené lodičkami v telovej farbe a jemnými perlami, jej padli ako uliate. Vzhľadovo žiarila ako skutočná hviezda, no jej správanie už pôsobilo o poznanie menej očarujúco. Keď ju po skončení slávnostného večera novinári oslovili so žiadosťou o rozhovor, odpoveď bola viac než strohá. „Ponáhľam sa,“ odbila médiá a bez ďalších slov sa doslova vyparila v dave.

A nebolo to po prvý raz. Dubayová spolu so svojím partnerom, hercom Jakubom Jablonským — ktorý tentoraz po jej boku na afterparty chýbal — rozhovory s médiami systematicky odmietajú. Dokonca sa nechcú ani príliš fotiť. Ako obaja zhodne tvrdia, mediálny záujem im prekáža. No paradoxom je, že zatiaľ čo rozhovorom sa vyhýbajú ako čert krížu, prominentné večierky, kde sa to novinármi a fotografmi len tak hemží, si očividne ujsť nenechajú. A užívajú si ich rovnako, ako všetky výhody a bonusy, ktoré im život v žiari reflektorov prináša.

Herečka Petra Dubayová na odovzdávaní cien Slnko v sieti. (Zdroj: Ján Zemiar)

Dubayová na Slnku v sieti ZAŽIARILA... ale iba výzorom! MANIÉRE ako hollywoodska hviezda (Zdroj: Ján Zemiar)

Móda zo šiesteho kola Let's Dance. Na snímke Petra Dubayová, Jakub Jablonský (Zdroj: TV Markíza)