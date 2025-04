V Let's Dance sa plieskalo bičom: Saganov trapas s ROZTRHANÝMI gaťami a Ďurovčíkov VYBITÝ zub!

Let's Dance, 8. kolo

8. kolo tanečnej šou Let's Dance sa nieslo v znamení Veľkej noci a slovenského folklóru. Práve ľudovky sú z celkom iného súdka ako spoločenské tance a tanečné páry sa poriadne zapotili. Zvládli to však až prekvapivo dobre. Dvojica Peter Sagan a Eliška Lenčešová, ktorí predviedli ľudový tanec Starosvetský z Terchovej dokonca až tak dobre, že po ich tanci sa zdvihli zo stoličiek všetci porotcovia. Vrátane Ďurovčíka. „Peťko, ty si dar Boží, na teba sa úžasne díva,“ povedal Ján Ďurovčík, ktorému pritakali aj ostatní porotcovskí kolegovia.

Čo však Sagan nepredpokladal, bol trapas s roztrhnutými nohavicami. Tancoval tak odhodlane a s takým nasadením, že sa mu roztrhali počas tanca na tom najchúlostivejšom mieste. „Júj, tak ty si si gate rozpáral,“ smiala sa Anna Jakab Rakovská. „To znamená, že si mocne tancoval, naplno,“ ospravedlňovala ho, na čo jej Sagan bez mihnutia oka zakontroval: „Ako sa v cyklistike hovorí – nešetri seba ani materiál“.

Let's Dance, 8. kolo

Sagan predviedol aj plieskanie bičom, čo sa naučil už pred viacerými rokmi a členovia štábu uzatvárali stávky, či mu to vyjde. Okrem Ďurovčíka, ktorý videl, že mu to ide. Koniec-koncov, aj on sám si práve pri plieskaní bičom vybil predný zub.prezradil Ďurovčík, čo sa skrýva za jeho žiarivými zubami. A pokračoval slovami, že na Sagana sa krásne díva a je doslova úkaz, neodpustil si však ani zopár vtipných či tak trochu zosmiešňujúcich replík.Okamžite mu však protirečil Adam Bardy:a na margo Ďurovčíkových pripomienok poznamenal:čím rozosmial nielen publikum i porotcov, ale aj svetového cyklistu.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

V Let's Dance sa plieskalo bičom: Saganov trapas s ROZTRHANÝMI gaťami a Ďurovčíkov VYBITÝ zub! (Zdroj: TV Markíza)