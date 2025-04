FOTO Slovenská moderátorka po dvoch pôrodoch: Zhodila kilá a... Slová o lieku na chudnutie!

Soňa Skoncová (Zdroj: Ján Zemiar)

Soňa Skoncová je hrdou mamou dvoch detí - syna Robka a dcérky Elizy. Ratolesti mala krátko po sebe, a to telu dáva poriadne zabrať. Momentálne sa vydala na cestu chudnutia. Pravidelne cvičí, dodržiava stravu a chodí na LPG ošetrenie. Samozrejme, táto rutina sa na nej odzrkadlila a Soňa sa pochvalila krásnym pokrokom. „Som v polovici do mojej vytúženej váhy. Zatiaľ - 6 kg, aj keď čo sa týka váhy, je to diskutabilné ,kedže cvičím silový tréning. Tréner mi hovorí, zrkadlo a oblečenie sú tvoja váha," napísala. Takýto progres urobila za 3 mesiace. „Ešte ma čaká dlhá cesta... ale vidieť prvé vysledky je pre mňa extrémne motivujúce," dodala.

Neskôr sa vyjadrila aj ku trendy lieku, ktorý je na chudnutie v spoločnosti veľmi využívaný. „Baby, viem, že žijeme v dobe, kde sa nám zo všetkých strán tlačia zázračné riešenia na chudnutie. Stačí si pichnút injekciu, sem-tam „zacvičiť" pre Instagram a za pár týždňov ste štíhle. Lákavé, že? Ale zamyslite sa - za akú cenu? Nikto nevie, aké následky to môže mať v budúcnosti," uviedla. „Vieme len to, že už teraz mnohé ženy trpia nevoľnosťou, bolesťami brucha, pankreatitídou, hormonálnymi výkyvmi a kto vie, čo príde po vysadení. A čo psychika? Keď sa spoliehate na skratky, nie na svoju vlastnú silu, čo sa stane, keď to prestane fungovať?" pokračovala.

„Tie „zázračné riešenia" síce môžu sľubovať rýchle výsledky, ale málokto si uvedomuje dlhodobé následky. Co sa stane po vysadení, aké metabolické a hormonálne zmeny to môze spôsobit. A potom je tu aj psychika - keď sa niekto spolieha na injekcie namiesto budovania zdravých návykov, čo sa stane, keď ich prestane užívať? Bez disciplíny a dobrých základov sa kilá môžu vrátiť ešte rýchlejšie. Vyvážená strava, pohyb a predovšetkým dlhodobá udržateľnosť. Silový tréning je pre ženy často podceňovaný, ale je to jedna z najlepších vecí, co môžeme pre svoje telo urobiť. Svaly nielenže formujú postavu, ale aj zvyšujú bazálny metabolizmus, čo znamená, že telo spaľuje viac kalórií aj v pokoji. A hlavne - byť silná je skvelý pocit!" vyjadrila sa.

„Pravda je jednoduchá a stále rovnaká - kalorický deficit. Spáliť viac, než prijmete. Pohyb, silový tréning, rýchla chôdza, kardio. Nie extrémy, nie hladovky, nie chemické riešenia. Len disciplína, sebaláska a rešpekt k vlastnému telu. Áno, nie je to ľahké. Ale viete, čo je na tom najkrajšie? Ten pocit, keď to dokážete samé. Keď sa pozriete do zrkadla a nebudete vidieť len peknú postavu, ale silnú, zdravú a hrdú ženu, ktorá vie, že sa nespoliehala na skratky, ale na vlastnú vôľu. Ja chcem byť zdravá. Chcem tu byť pre svoje deti. Chcem im byť vzorom, nie len tým, čo poviem, ale tým, ako žijem. Chcem byť vďačná svojmu telu za to, čo dokázalo a chcem mu dať to najlepšie. Pretože ten pocit, že ste to zvládli samé, vám už nikto nikdy nevezme," dodala. FOTO ako schudla nájdete v galérii.