Priznanie Sone Skoncovej: S partnerom sa HÁDAJÚ viac... Toto je dôvod!

Soňa Skoncová (Zdroj: Ján Zemiar)

Soňa Skoncová a jej partner Robo Reis sú spolu dlhé roky. Moderátorka svoju životnú lásku stretla, keď mala 15 rokov. Hneď vedela, že je to ten pravý. Síce spolu čelili rôznym nástrahám, ale ich vzťah to ešte viac posilnilo. Dnes vychovávajú dve zdravé a krásne detičky, syna Robka a dcérku Elizu. Ratolesti mali krátko po sebe, čo istým spôsobom dá poriadne zabrať. Hnedovláska sa teraz podelila s realitou, ako to ich partnerský vzťah zmenilo.

„Nikdy sme sa nehádali viac, ako keď máme deti," priznala. „Ale bolo to hlavne na začiatku, kedže tie zmeny s príchodom dieťaťa neboli ľahké pre nikoho. Možno keby nám dal Robko trošku vydýchnut v prvých troch rokoch, zvládli by sme to ľahsie. Eliza je však dieťa za odmenu, odmenu, ktorú sme si zaslúžili, aby sme sa načisto nezbláznili. Musím povedať, že teraz máme krásne obdobie. A stále sa učíme zvládať aj tie naročnejšie,“ dodala. Mnohí Soňu obdivujú za to, že svojich fanúšikov púšťa aj za zatvorené dvere svojej domácnosti.

Soňa Skoncová s partnerom (Zdroj: Instagram SS)