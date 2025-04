Skoncová prehovorila o vážnej KRÍZE vo vzťahu: ROZCHOD po 20 rokoch?!

Soňa Skoncová je s partnerom Robom viac ako 20 rokov. (Zdroj: Instagram RR)

BRATISLAVA - Tak toto čakal málokto! Moderátorka a bývalá modelka Soňa Skoncová pôsobila roky ako žena s dokonalým životom – kariéra, rodina, milujúci partner. No teraz šokovala fanúšikov úprimným priznaním: jej vzťah s dlhoročným partnerom Robom Reisom sa otriasal v základoch! A hoci sú spolu vyše 20 rokov, nechýbalo veľa a prišlo by k rozchodu.

Soňa svojho partnera spoznala ešte ako 15-ročná tínedžerka. Vyrástli spolu na sídlisku, prešli si spoločnými začiatkami aj pracovnými úspechmi. Tvorili ukážkový pár – vždy bok po boku, zohratí v súkromí aj v práci. Soňa viackrát priznala, že Robo nie je len jej životná láska, ale aj najlepší kamarát. Dvojica dnes spolu vychováva dve krásne deti – štvoročného syna Robka a dvojročnú dcéru Elizu. No za rodinnou pohodou sa skrývali chvíle, ktoré by zlomili aj oveľa menej stabilné vzťahy.

Najväčšia skúška ich čakala vtedy, keď sa stali rodičmi. Príchod ich prvého syna všetko zmenil. „Z môjho sveta, ktorý som žila ja, zrazu byť s náročným dieťaťom bolo veľmi ťažké. P ýtala som sa prečo sa mne dejú také veci. Bolo to psychicky veľmi náročné, trpela som vážnou spánkovou depriváciou ,“ priznala úprimne Soňa v podcaste Socky s Leou Daniš. Kým predtým boli s Robom zvyknutí, že majú na seba čas a robia si, čo sa im zachce, zrzau bolo všetko inak.

Synček mal obdobie, keď takmer neprestal plakať. „Plakal v kočíku, pri zaspávaní, po zobudení, v noci… proste stále. Bolo toho veľa. A ja som nedokázala pochopiť, ako je možné, že pre môjho partnera sa viacmenej nič nezmenilo a mne sa obrátil celý svet. Vnútorne som sa s tým nevedela zmieriť. Viem, že to nebola jeho chyba, ale pochopiť to celé bolo náročné,“ otvorene priznala moderátorka.





To, čo vyzeralo predtým ako dokonalý vzťah, sa začalo rúcať.hovorí Skoncová. Obaja si museli položiť nepríjemné otázky.dodala úprimne.

No ani po tejto búrke neprišlo hneď upokojenie. Práve naopak. Keď Soňa otehotnel druhýkrát, jej reakcia bola nečakaná – namiesto eufórie sa zbalila a odišla do zahraničia. „On sa veľmi tešil, ale ja som si to celé potrebovala premyslieť. Nebolo to plánované. Chceli sme dve deti, ale nie tak skoro. Bola som hotová z toho, že som opäť tehotná. Potrebovala som byť sama,“ povedala. Odletela do Londýna aj so synom, aby si v hlave usporiadala myšlienky.

Ďalší zlom nastal po narodení ich dcérky Elizy. Rodinná dovolenka, ktorá mala byť balzamom na vzťah, sa skončila tak, že Soňa odcestovala bez partnera. „Išla som len s deťmi, maminou a sestrou. A paradoxne – pomohlo nám to. Ako partneri sme si veľa uvedomili,“ vysvetlila. V tom období vraj pochopila, ako veľmi boli obaja vyčerpaní a ako málo priestoru si vedeli nájsť jeden pre druhého. „My sme s Robom najlepší kamoši, milenci, ľúbime sa… ale vtedy sme sa úplne stratili. Bola som fakt nešťastná a hovorila si – to nemôže takto skončiť po toľkých rokoch.“

Dnes je situácia iná. Krízu prekonali a hoci nebola jednoduchá, o to pevnejší je ich vzťah dnes. „Mali sme málo času na seba, a to bol hlavný dôvod všetkého. Dúfam, že to, čo sme si prežili, nás ešte viac spojí,“ uzavrela Soňa s nádejou v hlase.