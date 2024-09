Skoncovej NÁVRAT po materskej: PRVÉ vysielanie po dvoch rokoch... Mala TRÉMU!

Soňa Skoncová vysielala po dvoch rokoch (Zdroj: TV JOJ)

Dnes sa pred 13-tou hodinou moderátorka Soňa Skoncová prihovorila divákom z obľúbenej relácie Top Star. Pre niektorých, ktorí nesledujú sociálne siete, to mohol byť poriadny šok. Ako na svojom profile na Instagrame už ráno avizovala, po takmer dvoch rokoch sa postavila pred kamery. „Držte mi palce. Po takmer dvoch rokoch sa vidíme opäť v Top Star," napísala. Stylistky sa postarali o to, aby bola dokonalá. Mala bezchybný mejkap i vlasy a bola oblečená vo výrazných šatách žltej farby.

„Takže som pripravená. Na toto som sa extrémne tešila, že ma tu namaľujú, učešú, oblečú. No a držte mi palce, mám celkom aj trému," prezradila. Vysielala z vynoveného štúdia. „Tak tu som pekne dlho nebola, veľké zmeny v televízii JOJ. Máme nové krásne štúdio, odkiaľ sa vysiela aj ráno. Veľké zmeny sú aj v čítačke, ktorú si budem posúvať už sama v ruke. Z toho mám trošku stres," uviedla. Zvládla to však bravúrne, čo si mohli všimnúť aj diváci. To, ako jej to išlo, si môžete pozrieť vo videu vyššie.

