TRPKÉ detstvo hviezdy Let's Dance: ŠIKANA!

BRATISLAVA - Šikana je téma, ktorá by nemala zostať bez povšimnutia – najmä keď sa týka detí. O jej bolestivých dôsledkoch sa rozhodli prehovoriť Eva Burešová a Matyáš Adamec v emotívnom tanci v Let’s Dance. Ich contemporary tanec, ktorý odrážal vlastné skúsenosti so šikanou, zarezonoval nielen u poroty, ale aj u divákov. Výkon, ktorý niesol silné posolstvo, pripomenul, že v boji proti šikane nie je nikto sám.

Šikana nie je nič príjemné. Je to ubližovanie, ktoré zanecháva rany nielen na tele, ale najmä na duši. Nikto by nemal byť vystavený posmechu, vyhrážkam či fyzickému násiliu. Každý si zaslúži rešpekt, pochopenie a bezpečné prostredie – či už v škole, práci, alebo kdekoľvek inde. Posmešky, vyčleňovanie, ubližovanie či kyberšikana – to všetko sú formy správania, ktoré ubližujú a spôsobujú pocity osamelosti, nepochopenia a bezmocnosti.

Každý si zaslúži vyrastať v bezpečí, s pocitom, že je prijímaný taký, aké je. Svoje o tom vie aj česká diva Eva Burešová, ktorá šikanu zažila na vlastnej koži. Každý z párov v nedeľu v Let's Dance tancoval contemporary na určitú tému. Eva a Matyáš si vybrali práve šikanu, ktorú stvárnili na parkete. „Tento tanec bude omnoho hlbší, pretože máme veľmi silnú tému pre nás dvoch. Naša téma je šikana. My sme si obaja šikanou prešli. Veľa divákov tým prechádza taktiež. Myslím si, že by bolo fajn, ak by vedeli, že v tom nie sú sami," odkázala divákom speváčka.

„Ja som bola šikanovaná na základnej škole. Skoro od prvej triedy. Ten aktivátor toho bola učiteľka. U mňa riešili to, že som bola iná. Ja som bola malá, tmavá, kučeravá, vysmiata, temperamentná, a to sa úplne nenosilo. Tie veci, čo sa mi diali, tak zo mňa urobili človeka, akým som dnes. Ak by sa mi to nedialo, tak by som nevedela, ako pomôcť mladým ľuďom, ktorí to zažívajú takisto. Ja sa naozaj snažím angažovať," povedala Eva.

„Veľmi tlieskam. Ja som hotový lebo toto posolstvo sme odovzdali, ale úplne. Vystavené od začiatku do konca, nádherné číslo a ten záver úžasné," zhodnotil Ďurovčík. „Bolo to skvelé. Ten odkaz, ktorý ste chceli odovzdať, ste odovzdali. Táto doba produkuje veľa anonýmnych hrdinov. A chcem apelovať na rodičov, aby sa zaujímali, aby sa pýtali. Chcel by som vyzdvihnúť tvoj herecký prejav, Maty... Bolo to presné, bolo to skvelé," reagovalo Juraj Loj. „Je to veľmi dôležitá téma a výborné prevedenie. Bolo to niečo zváštne, niečo iné, ako sme u vás zvyknutí. Za mňa to bol váš najlepší tanec," dodal Adam Bardy. Eva a Matyáš získali za svoje contemporary od poroty 39 bodov.

