Silná spoveď Juraja Loja v Let's Dance: Otvorene prehovoril o temnej minulosti, zrazu zostalo ticho!

Let's Dance, 7.kolo, Juraj Loj

Rozhodujúcim momentom sa stal contemporary tanec Petra Sagana a jeho partnerky Elišky Lenčešovej. Ich vystúpenie znázorňovalo vnútorný boj človeka so sebou samým, čo v Jurajovi spustilo lavínu silných emócií. „Nie je hanba spadnúť, ale ostať ležať. A ty si, Peťo, nie že vstal – ty si všetkých predbehol na tom bicykli,“ začal Loj svoje hodnotenie. „Ale čo chcem povedať – ja som mal tiež veľmi ťažké obdobie a absolútne rozumiem, čo si chcel týmto povedať. Je veľmi ťažké bojovať sám so sebou, so svojou hlavou a svojimi myšlienkami. Ale keď sa to podarí, je to také oslobodenie, zrazu má život a svet úplne iné významy, a to tu bolo a bolo to krásne,“ dodal dojatý herec.

Jeho nečakaná úprimnosť prekvapila nielen divákov v sále, ale aj fanúšikov pri obrazovkách. Herec mal problém udržať emócie na uzde. Ďalším spúšťačom bolo preňho vystúpenie Mareka Rozkoša a Natálie Horváthovej, ktoré sa venovalo témam vojny a odlúčenia. „Keď herec dostane takúto príležitosť, tak sa jej zhostí a má tam čo ukázať. Vy ste si vybrali tému, ktorá je nesmierne aktuálna a nesmierne súčasná. Žijeme tým všetci, či chceme alebo nechceme,“ povedal herec a pokračoval ďalej: „Sám som mal jedno stretnutie, keď som točil na Ukrajine, s vojakom ktorý prišiel z Donbasu. Ja som nikdy nevidel človeka tak oslavovať život a to, že žije, ako jeho.“

A po jeho ďalších slovách zrazu zostalo ticho: „Bolo to pre mňa nesmierne silné. Hráme teraz so Zuzkou v predstavení, kde mám na konci vetu – ja sa hrozím toho, že o pár mesiacov príde na tento svet dieťa…“ Loj sa zhlboka nadýchol, pretrel si oči a pokračoval: „...a ja ho musím chrániť, a neviem pred kým ani pred čím. Mali by sme sa už konečne spamätať, lebo za čo bojujeme? Za koho? Žime v slobode, žime v mieri, preboha. Veď svet je tak krásny, tak farebný a je tu toľko priestoru pre každého. Neničme si ho navzájom,“ odkázal na záver.