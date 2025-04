Diváci Let's Dance ZÚRIA: FAVORIT vypadol a TOHTO si tam umelo držia... Dávno to nie je o tanci!

Let's Dance, 7.kolo

BRATISLAVA - Siedme kolo Let's Dance bolo plné prekvapení, ale aj zvratov a veľkého sklamania. Vypadol totiž pár, ktorý mnohí videli vo veľkom finále. A to divákov rozzúrilo... Tvrdia, že zatiaľ čo vypadol adept na víťaza, v šou si Markíza umelo drží oveľa horšieho tanečníka. Dávno to vraj nie je o tanci!

Siedme kolo Let's Dance priniesol emócie a príbehy v tancoch s názvom contemporary, ale aj zvrat pri druhých choreografiách - známe tváre si medzi sebou pomenili tanečníkov. Od samého začiatku desiatej série bol jasným favoritom Marek Rozkoš, ktorý tancuje s Eliškou Lenčešovou. Mnohí ho videli v úplnom finále tanečnej šou...

Pochvalu od poroty si vyslúžil aj v nedeľu večer. „Skvelá práca - obaja. Tváril si sa skvelo, ty si bola vynikajúca, malo to dynamiku. Toto bolo nádherné, funkčné,“ zahlásil Ďurovčík. Marek a Eliška si napokon zo siedmeho kola odniesli 65 bodov a ocitli sa na 4. mieste v celkovej tabuľke. 5. a posledné 6. miesto obsadili Kristián Baran a Peter Sagan.

V záverečnom rozstrele sa však namiesto Kristiána a Petra, ocitol Baran s Marekom, čo mnohých šokovalo. Už to, že musí vypadnúť niekto z tejto dvojice, ich poriadne zamrzelo, no keď vyhlásili, že šou opúšťa Rozkoš a Lenčešová, diváci doslova začali zúriť a sociálne siete okamžite zaplavili negatívne komentáre.

„Hanba, aby v rozstrele stál Marek proti Kristiánovi... Smutné a porota je dnes najväčším sklamaním. Ste si zasadli na Kika, ale dnes vám to nevydalo... A Sagan tam nemal byť už dobre 3 kolí, je to o tancovaní, nie bicyklovaní,“ píše jeden z divákov. „Áno, všetci teraz hlasy Saganovi, lebo tu nejde predsa vôbec o "tanec",“ napísal ďalší sarkasticky. „Ukážte výsledky hlasovania divákov, veď to je už smiešne, ako umelo tam držíte Sagana. Aj keby mal mínusové body, tak ho posuniete ďalej,“ doda ďalší.

Treba však povedať, že Peter Sagan si v nedeľu večer vyslúžil od poroty pozitívne hodnotenie... Pochvalu dostal dokonca aj od Jána Ďurovčíka. „Celé to malo ucelený tvar a ani na sekundu si nebol smiešny, trápny... Bolo to tak skvele vystavané a vyzeral si v tom fantasticky,“ vyjadril sa a okamžite naznačil, že udelí vysoké bodovanie. To síce na body Saganovych súperov nestačilo a Peter sa umiestnil na úplnom chvoste tabuľky, napokon zo šou nevypadol. Zachránili ho SMS hlasy od fanúšikov.

