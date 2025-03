Lásky v Istanbule. Na snímke Veronika Žilková, Maroš Kramár (Zdroj: TASR)

Seriál Lásky v Istanbule, ktorý štartuje na obrazovkách JOJ-ky 21. apríla, prináša príbehy plné lásky, humoru i napätia a televízia JOJ vsadila na zvučné mená ako Liv Bielovič, Marián Mitaš, Veronika Žilková, či Maroš Kramár. Ako si herec užil nakrúcanie v tureckom Insanbule? „Ja som si užil veľmi málo, lebo ja som tam bol na dvakrát. Pricestoval, odtočil a letel naspäť, čiže bolo to dosť náročné,“ prezrádza umelec, ktorý si síce známe turecké mesto vychutnal iba minimálne. „Ja mám Instanbul rád, ja už som tam bol predtým a je to také farebné, veľmi farebné mesto. Veľa kultúry tam je, vierovyznania a hlavne, po uliciach sa túlajú také psy, akého mám ja doma.“ Maroš je hrdým majiteľom tureckého kangala, ktorého bolo donedávna v našich končinách vlastniť takmer nemožné. A ako vtipne prezradil, hneď mal o jeden dôvod viac, prečo sa v Istanbule cítil ako doma.

Seriálová novinka je zasadená do prostredia veľvyslanectva a konzulátu Slovenskej republiky v Instanbule, no svoj vlastný príbeh lásky si zažil aj samotný herec. Ten sa totiž ženil na ambasáde v Lisabone! A hoci mu manželstvo s Natašou nevydržalo, spoločne vychovali tri krásne deti a dodnes sa pýšia dobrým vzťahom. A s láskou a úsmevom Kramár spomína aj na ich svadbu. „Bolo to príjemné, lebo to bolo prvýkrát, bolo to príjemné a vtipné,“ prezrádza Maroš, ktorý sa do chomúta dostal nevedomky! Vypočujte si ich vtipný príbeh a z toho, kto bol Kramárovcom za svedkov a ako sa nimi stali, vám tiež padne sánka! A dozviete sa aj to, či sa chystá svadobné repete...

Maroš Kramár sa OŽENIL v Lisabone: Do poslednej chvíle nevedel, že sa chystá sobáš! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar)