Žilková žiari šťastím: Po ROZCHODE... Má nový vzťah!

Veronika Žilková

Na konci minulého roka sa herečka Veronika Žilková rozišla s hudobným producentom Josefom Holomáčom po viac než dvoch rokoch spoločného vzťahu. Aktuálne však prekvapila verejnosť novinkou o svojom súkromí – priznala, že je opäť zamilovaná. Žilková sa nedávno zúčastnila krstu knihy Tri hodiny lásky, ktorú napísala herečka a spisovateľka Jana Bernášová (44). Počas podujatia sa herečka úprimne vyznala.

„Určite mám čas na lásku a môžem vám povedať, že láska kvitne v každom veku,“ povedala pre web eXtra.cz. Potvrdila, že v jej živote sa opäť objavil muž. Konkrétne informácie o svojej novej známosti však zatiaľ nepovedala. „Je to tajné,“ dodala so smiechom. Vzťah so spevákom Holomáčom trval viac než dva roky. Na verejnosti sa spolu prvýkrát objavili v septembri 2022 na premiére filmu Spolu. V decembri minulého roka Žilková prekvapila ďalším odhalením, keď oznámila, že sa s partnerom rozišli práve počas sviatkov.