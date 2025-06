Fotkou a štyrmi slovami spustil ošiaľ: Kramárova dcérka Rija je už veľká SLEČNA!

Maroš Kramár s priateľkou a dcérou Rijou na Festivale zábavy v Piešťanoch (Zdroj: Ján Zemiar)

Maroš Kramár zdedil herecký talent po svojej rodine. Z jeho detí sa ho najviac ušlo asi dcére Tamarke, ktorá je naozaj vynikajúca speváčka. Synovia Timur aj Marko sa zaskveli v televíznych seriáloch, avšak starší zo synov sa kráčať hereckou cestou nechystá. Ako to bude s Markom, sa ešte uvidí. V apríli minulého roku však pribudlo do rodiny Maroša Kramára jeho štvrté dieťa, dcéra Rija, ktorú má s priateľkou Inou. Maroš je tak neraz terčom uštipačných poznámok, keďže v čase jej narodenia mal už 65 rokov. Aj Zdena Studenková sa ho vraj pýtala, prečo si na staré kolená urobil dieťa. Maroš je však nadšený, aj keď jeden rozdiel tu predsa len je – už je viac unavený. „Mne ju donesie mama ráno do postele, čo je veľká radosť, lebo ona je veľká chichota a tešíme sa spolu jeden z druhého,“ neskrýval radosť z malej princeznej herec štyri mesiace po jej narodení.

A teraz sa ňou pochválil znova. Na sociálnej sieti zverejnil herec fotografiu, na ktorej ich oboch vidieť vo veľavravných tričkách. Maroš má na sebe oblečené čierne tričko s nápisom „Aký otec“ a dcéra Rija má biele tričko s nápisom „Taká dcérka“. Pozrite sa však bližšie na nich dvoch – je to čistá radosť a láska.

Maroš Kramár s dcérkou Rijou (Zdroj: Facebook/Maroš Kramár)

A také sú aj komentáre pod fotografiou: „Zlatí ste, milá bacuľka, hrdý tatino,“ napísala pani Mária a ďalší pridávali: „Celý otec... super dvojka... svedčí vám to...je nádherná... zlatučká je“, ale našla sa aj otázka, či to je vnučka. Zo všetkých komentárov však najviac pobavil asi tento: „Tejto ver že ťa ľúbi ❤️aspoň do času.“ Tak nech sa celej rodinke darí a nech ťa ľúbi stále, Maroš...