Obrovský STRACH slovenského moderátora: 6-mesačný synček bol hospitalizovaný v nemocnici

Vlado Varecha prežíva obrovský strach (Zdroj: Instagram P.)

Strach o dieťa je ten najhlbší a najparalyzujúcejší pocit, aký môže človek zažiť. Je to niečo, čo ti nedá spať, niečo, čo ti stiahne hrdlo pri každej myšlienke, že by sa mu mohlo niečo stať. Svoje o tom vie aj moderátor Láďo Varecha so svojou ženou Patríciou. Ich 6-mesačného synčeka Timiho museli hospitalizovať v nemocnici.

„Timi je pod kontrolou, pravdepodobne má herpangínu.. ak ste o tom nepočuli, ja tiež nie. Ale začalo to nespavosťou, plačom, horúčkami a hnačkami až prestal prijímať akékoľvek tekutiny a jedlo. A vtedy sme vedeli, že musíme ísť na pohotovosť," zverila sa. „Prístup lekárov a sestričiek nás veľmi prekvapil, v dobrom. Rovno si nás tu s Timim nechali, a povedali, že sa máme rozlúčiť s tatkom, lebo sa na minimálne 72 hodín neuvidíme," pokračovala. „Prvé hodiny boli tažké, možno pre mňa ešte viac ako pre Timiho, ale vedela som, že sme v dobrých rukách," dodala. Prajeme skoré uzdravenie!

(Zdroj: Instagram P.)

Čo je herpangína?

Herpangína je vírusové ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje deti, najmä počas letných mesiacov. Spôsobujú ju najmä Coxsackie vírusy zo skupiny enterovírusov. Ochorenie sa začína náhle – dieťa má vysokú horúčku, bolí ho hrdlo, nechce jesť a môže ho bolieť hlava. Typickým príznakom sú malé pľuzgieriky a vredy v zadnej časti hrdla, na mäkkom podnebí alebo mandliach, ktoré môžu byť veľmi bolestivé. Herpangína sa prenáša kvapôčkami, teda kašľom a kýchaním, ale aj kontaktom s kontaminovanými predmetmi, napríklad hračkami. Liečba je symptomatická – podávajú sa lieky proti horúčke a bolesti, dôležité je, aby dieťa veľa pilo a oddychovalo.