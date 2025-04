Katka Brychtová o pálčivej otázke: Keď som bola mladšia, nechcela som o tom hovoriť, ale teraz…

Katarína Brychtová v relácii Klub na Trojke (Zdroj: archív RTVS)

Katku Brychtovú síce v televízii aktuálne veľmi nevidieť, no jej pracovný diár je aj tak poriadne nabitý. „Okrem podcastu a predstavenia Klimaktérium, s ktorým cestujeme po Slovensku, a dabingu, sa veľmi rada venujem aj charitatívnym projektom,“ prezradila pre Topky. S organizáciou Úsmev ako dar spolupracuje už viac ako dve dekády. Najbližšie má v Košiciach moderovať krajské kolo projektu Najmilší koncert roka – podujatia, kde deti z náhradných rodín tancujú, spievajú a rozvíjajú svoj talent. „Som rada, že môžem takýmto spôsobom pracovať a pomáhať,“ dodáva s pokorou. Zároveň s koncertom odštartoval aj ďalší dôležitý projekt – Vzdelaním k úspechu, vďaka ktorému dostane tento rok šancu takmer 80 študentov z náročných životných podmienok získať štipendium aj mentoring. Mnohí z nich by si štúdium bez tejto podpory vôbec nemohli dovoliť.

Katkin cit pre empatiu a rozhovor sa naplno prejavuje aj v jej podcaste s príznačným názvom To nerieš, moja, kde so spolumoderátorkou a dlhoročnou kamarátkou Zuzkou Vačkovou rozoberajú ženské témy – často aj tie, o ktorých sa bežne nehovorí. „Niekedy sa pýtame aj na také intímne podrobnosti žien a je veľmi zaujímavé, že v tom prostredí nášho štúdia sa veľa dozvieme. Občas dáme aj niečo z nášho života...“ Jednou z citlivých tém, ku ktorej sa vracajú, je menopauza. „Myslím si, že je veľmi dobre, keď hovoríme o tom, že v menopauze sa necítime vždy úplne fit a nie je nám najlepšie. Mnohé ženy sú na tom podobne a spätná väzba, ktorú mám je, že to tým ženám pomáha.“ Ako to celé prežila ona sama? Katka vyšla bez váhania s pravdou von!

