Slovenský moderátor v STRACHU: Dvojtýždňový synček podstúpil zákrok na hlavičke!

Synček Vlada Varechu podstúpil zákrok (Zdroj: Instagram VV)

Narodenie dieťatka je zázrak, ktorý presahuje slová. Je to okamih, keď sa z nášho vlastného života zrodí nový, jedinečný príbeh. Je to chvíľa, keď sa dotýkame tajomstva stvorenia – láska sa premieňa na dych, na tlkot malého srdiečka, na život plný nekonečných možností. Je to pripomienka toho, aké krehké a vzácne je bytie, ako v tom najmenšom telíčku prebýva celá sila a nádej budúcnosti.

Radostné chvíle na konci októbra prežíval aj slovenský moderátor Vlado Varecha. S manželkou Lenkou sa tešia malému Timimu. Avšak, pár dní po tom, ako sa narodil, musel podstúpiť zákrok. „Dnes sme nechali nášmu bupkovi odstrániť kefalhematóm (dokopy 35 ml)," zverila sa jeho manželka na Instagrame. „Nie vždy sa riešia len príjemné veci, ale dobre je," dodal moderátor, ktorý je aj hlasom markizáckej Smotánky.

(Zdroj: Instagram VV)

Čo je kefalhematóm?

Kefalhematóm je stav, ktorý sa môže objaviť u novorodenca ako dôsledok pôrodného tlaku na hlavičku. Ide o nahromadenie krvi medzi kosťou lebky a jej obalom (periostom), ktoré vzniká prasknutím drobných krvných ciev. Prejavuje sa ako mäkký opuch na hlavičke, zvyčajne ohraničený na jednu kosť, najčastejšie temennú. Tento stav sa často objaví po komplikovanejšom pôrode, napríklad pri použití vákuového extraktora, klieští alebo po dlhšom pôrode. Zvyčajne nevyžaduje liečbu, pretože krv sa vstrebáva prirodzene počas niekoľkých týždňov až mesiacov. Je však dôležité, aby stav sledoval lekár, aby sa vylúčili komplikácie, ako je infekcia, anémia alebo novorodenecká žltačka. Napriek dramatickému vzhľadu kefalhematóm zvyčajne nemá dlhodobé následky na zdravie dieťaťa.