Intímne priznanie slovenského moderátora: Nedarilo sa im počať dieťatko... Učinil RÁZNY krok!

Vlado Varecha s manželkou (Zdroj: Instagram VV)

BRATISLAVA - Slovenský moderátor vyrukoval naozaj s intímnym priznaním. S manželkou sa dlhšie snažili o bábätko... No musel učiniť rázny krok, aby sa im to podarilo!

Keď sa niekto snaží o dieťatko, no nedarí sa, je to ako túžiť po piesni, ktorú počuje len srdce, no svet ju nedokáže zatiaľ zahrať. Je to cesta plná nádeje, lásky a odvahy, kde každé “možno” bolí viac než “nie” a každé nové ráno prináša nádej aj otázky. Je to hlboká túžba darovať život, no zároveň zápas s tichým prázdnom, ktoré učí trpezlivosti, sile a bezhraničnej viere v zázrak.

Svoje o tom vie aj slovenský moderátor Vlado Varecha s manželkou Lenkou, ktorí sa dlhšie snažili o bábätko, no nedarilo sa im. S intímnym priznaním vyšiel von prostredníctvom sociálnej siete Instagram. „Prestať fajčiť nie je ľahké. Viem to. Zvykol som hovorievať, že prestanem, keď na to budem mať dobrý dôvod. Vedel som, že je oveľa lepšie nefajčiť, ale keď sa ma ktokoľvek iný snažil presvedčiť, aby som prestal, mal som chuť na cigaretu ešte viac. Takže ľudia, nepomáha to, keď to budete fajčiarom hovoriť," začal v úvode.

„Ale vedel som, že ak príde dobrý dôvod, prestanem. A ten prišiel... Začali sme sa snaziť o bábo, prešiel nejaký čas, prišli testy a nedopadli podľa predstáv. A prvé, čo mi lekár povedal, bolo - najväčší vplyv na to majú cigarety. A to bol ten posledný deň, kedy som si zapálil. Skončil som, pretože som veľmi chcel, aby sme mali dieťa," pokračoval. „Práve dnes je Medzinárodný deň bez fajčenia. Ja nefajčím už 1 rok a 4 mesiace a doma máme tohto užasného drobca. Prestať fajčiť chce často nejaký dobrý dôvod. A toto bol ten absolútne najlepší," dodal na záver. Rodinka sa im rozrástla na konci októbra a synčekovi dali meno Timi.

Ich malý synček mal kefalhematóm

„Dnes sme nechali nášmu bupkovi odstrániť kefalhematóm (dokopy 35 ml)," zverila sa jeho manželka na Instagrame pred časom. „Nie vždy sa riešia len príjemné veci, ale dobre je," dodal moderátor, ktorý je aj hlasom markizáckej Smotánky. Kefalhematóm je stav, ktorý sa môže objaviť u novorodenca ako dôsledok pôrodného tlaku na hlavičku. Ide o nahromadenie krvi medzi kosťou lebky a jej obalom (periostom), ktoré vzniká prasknutím drobných krvných ciev. Prejavuje sa ako mäkký opuch na hlavičke, zvyčajne ohraničený na jednu kosť, najčastejšie temennú.

Tento stav sa často objaví po komplikovanejšom pôrode, napríklad pri použití vákuového extraktora, klieští alebo po dlhšom pôrode. Zvyčajne nevyžaduje liečbu, pretože krv sa vstrebáva prirodzene počas niekoľkých týždňov až mesiacov. Je však dôležité, aby stav sledoval lekár, aby sa vylúčili komplikácie, ako je infekcia, anémia alebo novorodenecká žltačka. Napriek dramatickému vzhľadu kefalhematóm zvyčajne nemá dlhodobé následky na zdravie dieťaťa. „Názory boli aj že sa to vstrebe, aj že nie a treba to dať odstrániť. Chirurg to spravil za minútku. Akurat ten pohľad na to nebol príjemný," vysvetlili dôvod svojho rozhodnutia.