Manželka Michala Davida o ŠKANDÁLE na plese neostala TICHO: Nič o FACKE nebolo tak, ako sa píše!

(Zdroj: Profimedia)

Incident medzi miliardárom Richardom Chladom a Vlasom Hájkom, manželom Zuzany Belohorcovej nenechald chladnou ani manželku speváka Michala Davida. Marcela bola síce vždy v tieni a nijakým spôsobom sa nemedializovala a k ničomu verejne nevyjadrovala, tentokrát už však nemohla mlčať. Nepáči sa jej spôsob, akým sa o incidente podávajú informácie.

Spory medzi miliardárom a Hájkom mali údajne vygradovať kvôli tomu, že si Chladov bývalý veľmi dobrý priateľ nesadol s jeho manželkou Annou. Potom jej posielal urážlivé sms správy a chvíľu bol rozruch, po vyše roku ale kauza upadla do zabudnutia. Až doteraz. „Hájek sa opäť začal nevyberane vyjadrovať o mojej manželke a manželkách mojich priateľov, ktorí s nami sedeli pri stole. Radšej nebudem citovať,“ povedal Richard pre Extra.cz. Podnikateľ sa teda rozhodol uštedriť Hájkovi zopár faciek. Omylom sa mu však až dvakrát podarilo trafiť Michala Davida. „Nič som neschytal. Neboli to ani rany, len sa okolo mojej hlavy niečo prehnalo. Začal som sa tomu aj smiať. Rišovi som povedal, nech sa na to vykašle, sadne si a nechá to tak. A posadil som ho,“ povedal Super.cz Michal David.

Teraz sa však k tomu vyjadrila aj Marcela Davidová. „Nikdy sa väčšinou nevyjadrujem k udalostiam verejne, ale tentokrát musím urobiť výnimku. Čítala som niekoľko článkov na tému kauzy Česko-Slovenského plesu na Tenerife a v žiadnom z nich nie je pravdivo popísaná realita. Sama som bola prítomná celej situácie a viem, ako sa veci skutočne odohrali,“ napísala verejne Marcela. „Je smutné sledovať, ako ľahko môžu vznikať skreslené informácie, ktoré sa potom šíria ďalej bez ohľadu na skutočnosti,“ dodala. Uviesť veci na pravú mieru a povedať konkrétne, ako to vlastne bolo, však nechcela. Nuž a Michal David by zrejme na všetko najradšej zabudol a nič nerozmazával: „Niečo tam bolo, ale skoro nič. Neriešil by som to...“ povedal pre Blesk.cz.