Michal David (Zdroj: Jan Zemiar)

Hudobník, na ktorého hitoch vyrástli celé generácie, sa na návrat k slovenskému publiku nesmierne teší. „Ja veľmi rád jazdím na Slovensko. Posledný koncert som mal niekedy pred tromi rokmi, bola tu dosť veľká pauza, takže si myslím, že opäť moji fanúšikovia čakajú na nejaké turné,“ povedal spevák s úsmevom. Šnúra štartuje už 25. novembra v Banskej Bystrici, pokračuje v Košiciach a veľkolepé finále odpáli v Bratislave.

Okrem nestarnúcich hitov privezú spolu s jeho tímom aj špičkovú 3D svetelnú šou a novinky z posledného albumu Život je náš, ktorý spevák nahrával priamo v Londýne. „Bude to veľmi zaujímavá audiovizuálna šou. Fanúšikovia budú môcť počuť moje nové piesne, ktoré som nahrával so skupinou Robbieho Williamsa.“ Na spoluprácu s hviezdnymi muzikantmi má len tie najlepšie spomienky. „Sú to veľmi skromní ľudia. Najskôr si mysleli, že ma bude sprevádzať celá kapela, než zistili, že hrám na piano a že si ho chcem hrať sám. Tak som zapadol okamžite,“ spomína so smiechom. A hoci to znie neuveriteľne, dokonca mu navrhli, či by ako pianista nezaskočil na koncertoch samotného Robbieho Williamsa. Michal David však ostáva nohami pevne na zemi a radšej si robí radosť inak. A nielen sebe. Prednedávnom sa rozhodol potešiť svoju ženu. „Moju manželku som pozval do Marakéša,“ prezradil s iskrou v očiach. A nešlo len o romantiku – na miestnom bazáre si totiž spravil radosť aj on sám.

Michal David si spravil radosť v Marakéši: Nezvyčajný suvenír, ktorý si nechal namiešať! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)