Pohľad pre bohov! Monika Bagárová predviedla hriešne telo a... KONIEC KARIÉRY?!

Monika Bagárová (Zdroj: Instagram/Monika Bagárová)

Monika Bagárová (30) už asi tri roky tvorí pár s podnikateľom Leonadrom Lekajom (33). Ten je náplasťou na jej rany po stroskotanom vzťahu so zápasníkom MMA Makmudom Muradovom (35), s ktorým má dcérku Rumiu (5). Tá vraj skvelo vychádza s Leonardom, o čom svedčia aj fotky zo spoločnej dovolenky na milovaných Maledivách. Tak to aspoň vyznieva na instagrame, kde Monika uviedla: „Okamžite by som sa vrátila“, pričom sa rozplýva, že to bola zatiaľ najkrajšia dovolenka. Zároveň dáva najavo aj vďačnosť, že má po svojom boku práve Leonarda. Okrem spoločných záberov a videí sa pochválila aj niekoľkými fotkami, na ktorých predvádza svoje krivky – a je na ňu pekný pohľad.

Aj Monika si však prešla rôznymi životnými peripetiami a o istých pochybnostiach sa vyspievala v pesničke Silná mama. Reaguje v nej na nenávisť a klamstvá, ktoré jej neraz podlomili kolená a miestami ju dohnali až k slzám. „Dlho som si nechcela pripustiť, koľko je v niektorých ľuďoch zla. Nechávala som si všetko páčiť, nad všetkým som mávla rukou, ale vnútorne mi to veľmi ubližovalo. Cítila som, že strácam motiváciu byť úprimná, robiť čo ma baví, tvoriť, zdieľať čriepky zo svojho života… Možno ste si to niektorí aj všimli,“ píše Monika v statuse a cítiť, že aj preto stála na životnej križovatke a lomcovali ňou úvahy, ktorou cestou ísť ďalej. „V niektorých životných situáciách som sa zabudla riadiť svojou intuíciou. Potrebovala som nejaký čas sa nadýchnuť a ujasniť si, čo chcem. Zvažovala som aj to, či nezmiznúť z verejného života a sociálnych sietí,“ dodala a hneď pokračovala, kam dospela vo svojich úvahách a čo stálo za jej rozhodnutím pokračovať v začatej ceste. „Prečo som sa nikdy nevzdala, má jediný dôvod. Vždy som sa pozrela na Ruminku a uviedomila si, že pre ňu musím zostať silná. Možno to bude znieť ako neskutočný gýč, ale najdôležitejšie je pre mňa naozaj to, že mám skvelé zázemie, rodinu a lásku. Predsa to po tých 15 rokoch nevzdám. Ďakujem, že ste so mnou.“