Monika Bagárová oslávila narodeniny predstavením nového videoklipu (Zdroj: Instagram/Lucia Mokráňová)

Monika Bagárová oslávila 5. júla svoje 31. narodeniny v pompéznom štýle. V bielych rafinovaných šatách vyzerala ako princezná, rovnako ako jej dcéra, ktorá v máji oslávila svoje piate narodeniny. Monika, ktorá si získala srdcia divákov ako finalistka SuperStar v roku 2009, dcéru Ruminku vychováva sama po tom, čo sa s jej otcom Makmudom v decembri 2021 rozišli. Ten sa len nedávno zasnúbil s hviezdou reality šou Love Island Sabínou Karáskovou.

Osláviť Monikine narodeniny prišla aj exfarmárka, influencerka a fitness trénerka Lucia Mokráňová. Taktiež v bielom, keďže tak bol zjavne zadaný dress code. „Bol to večer plný krásnych momentov, príjemnej atmosféry a výnimočných ľudí,“ ocenila pompźnu oslavu Lucia na sociálnej sieti. „Znovu som si uvedomila, že to, s kým si, formuje aj to, kým si. Dôveruj svojej intuícii. Rob veci, ktoré sú v súlade s tebou – a nikdy nie proti sebe @bagarovamonika prajem ti nekonečne veľa zdravia, lásky, šťastia a Božieho požehnania. Si svetlo,“ dodala.

Na oslave však neboli iba ženy. Taktiež v bielom prišiel aj Matúš Kolárovský, s ktorým si Monika zaspievala v novom klipe Nemám výčitky. Jeho predstavenie bolo takpovediac narodeninovým darčekom. A treba povedať, že im to spolu veľmi pristalo. Na chvíľku sa však mikrofónu zhostila aj Monikina dcéra Rumia počas pesničky venovej práve radosti z materstva...

Bagárová oslávila 31 rokov: Pompézna párty, vášnivé objatia a rafinované šaty! Sexi ako nikdy (Zdroj: Instagram)

Monika však neplánuje zaspať na vavrínoch nielen čo sa týka kariéry, v hlave má veľké plány aj v súkromnej línii. Investovať chce totiž do apartmánu v Dubaji. Webu super.cz to potvrdila priamo na evente a vysvetlila aj to, prečo jej učaroval práve Dubaj: „Mne sa tam veľmi páči. Vyhľadávam miesta, kde je bezpečne hlavne pre deti… Som veľmi opatrná, vyberám starostlivo. Toto je pre mňa miesto, kde sa bezpečne cítim, kde vidím, že možnosti sú i pre malú,“ priznala s tým, že spontánne cestovanie, ktoré preferovala pred narodením Rumie, už nehrozí. Zároveň dodala, že kúpa nemovitosti v Dubaji je v riešení, ale presťahovať sa tam natrvalo určite neplánuje. Pridá sa tak k celebritám, ktoré už apartmány v Dubaji vlastnia – raper Rytmus s Jasminou Alagič, Simona Krainová či Jakub Prachař.