Trochu inak s Adelou (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Lož má krátke nohy... A najmä pred deťmi sa nám môže kruto vypomstiť! Presvedčila sa o tom aj speváčka Monika Bagárová, ktorá sa v relácii Trochu inak otvorene priznala, akú výchovnú metódu zvolila na svoju malú dcérku Ruminku – no výsledok ju poriadne zahanbil!

Monika, ktorá si získala srdcia divákov ešte ako finalistka SuperStar, sa v šou priznala, že svojej princeznej od malička vštepuje hodnoty. „Od určitého veku ju učím, že nemôžeš mať všetko, nekupujeme všetko, na hračky sa chodíme pozerať, niekedy niečo kúpime alebo vyber si niečo, maličkosť,“ prezradila. Lenže ako to už býva, čím je dieťa staršie, tým je múdrejšie – a je ťažšie ho obalamutiť.



Keď pôvodná metóda prestala zaberať, Monika pritvrdila. „Neskôr som začala používať taktiku – nemám peniaze, nemôžem ti to kúpiť,“ priznala pred publikom. A práve táto "nevinná lož" sa jej poriadne vypomstila. Ako to už pri deťoch býva, pravda vždy vypláva na povrch – a často v tej najmenej vhodnej chvíli. Malá Ruminka totiž mamine slová nezabudla... a pri prvej príležitosti ju pred inými ľuďmi nekompromisne odhalila!





Bagárová ZAKLAMALA dcére, tá jej to VRÁTILA aj s úrokmi: TRAPAS pred celým Slovenskom! (Zdroj: STVR)

Speváčka vychováva dcérku sama – jej otcom je uzbecký MMA zápasník Makhmud Muradov. Ruminka prišla na svet v máji 2020, no v decembri 2021 sa Monika a Makhmud rozišli.

Trochu inak s Adelou sledujte už v piatok 6. júna o 21.45 na Dvojke. Okrem Moniky Bagárovej sa predstavia aj výskumníčka Lucia Ester Hámorová, ktorá sa venuje netradičnej téme geografie menštruácie, a záchranár a lekár MUDr. Michal Pečík. O hudobný zážitok sa postará práve Bagárová.