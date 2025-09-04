TRÁPENIE speváčky Moniky Bagárovej. Za všetkým stojí jej dcéra: Som VYSTRESOVANÁ a je mi zle!

Monika Bagárová (Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA – Monika Bagárová zažíva náročné obdobie. Speváčka a mama malej Rumie, otvorene priznáva, že prvé dni po prázdninách, keď jej dcéra nastúpila do škôlky, sú pre ňu obrovský stres.
„Prvý deň bol, dá sa povedať, v pohode, až som bola sama prekvapená. Dnešok však nebol nič moc, dosť plakala,“ povedala so smútkom v hlase Monika, ktorá si zjavne uvedomuje, aké náročné je pre každého rodiča zvykať si na nový školský režim po prázdninách.
Monika Bagárová (Zdroj: Instagram/Monika Bagárová)
„Mne to vôbec nerobí dobre a znášam to veľmi zle. A než malú vyzdvihnem, tak som z toho všetkého vystresovaná a je mi zle,“ priznala speváčka a bez okolkov vysvetlila, že tieto prvé dni, ktoré sú pre malú Rumi veľmi emotívne, sú náročné aj pre ňu ako matku.
Hoci Rumia po chvíli prestane plakať a začne si škôlku užívať, Monika sa stále trápi týmto odlúčením. „Keď prídem pre ňu do škôlky, tak je šťastná, spokojná a asi pol hodiny mi hovorí o tom, čo všetko robili a kto čo robil. Ale ten stres pred tým... je to boj!“ dodala smutne Bagárová. Pre Moniku je ťažké sledovať, ako jej dcéra ťažko prežíva ranné odlúčenie, ale zároveň verí, že to bude čoskoro lepšie.
