Tanečnica Lenčešová nie je žiadne neviniatko: Čím zvádzam snúbenca! Fíha, ten má šťastie

Eliška Lenčéšová (Zdroj: Ján Zemiar)

Tanečnica Eliška Lenčešová bola jednou z mnohých známych tvárí, ktoré si nenechali ujsť otvorenie butiku ikonickej značky so spodnou bielizňou v Bratislave. A práve tam sa rozhovorila o tom, ako veľmi si potrpí na krásne kúsky – a nielen tie, ktoré sú viditeľné na prvý pohľad. „Milujem módu, milujem sa obliekať. Míňam peniaze na oblečenie – čo sa musím trošku krotiť, ale myslím si, že ju mám v rebríčku veľmi vysoko,“ priznala so smiechom.

A hoci móda nie je v jej rebríčku na prvom mieste, bez debaty patrí medzi jej top priority. Výčitky zo strany partnera však našťastie nie sú u nich témou dňa. „Tým, že si zarábam sama a aj on si zarába sám, tak myslím, že to tak úplne neriešime,“ vysvetľuje s tým, že sa však snaží udržiavať rozumné hranice. Onedlho čaká známu tanečníčku veľký životný krok a do prílišného utrácania peňazí už bude môcť čo-to povedať aj budúci manžel. „Myslím si, že sa budeme snažiť šetriť, určite budeme mať nejaké plány, bývanie spolu a tak... Tak potom to bude iné.“

Avšak aj pri téme spodnej bielizne sa Eliške doslova rozžiaria oči. To bol určite jeden z dôvodov, prečo si nenechala usjť otvorenie butiku s luxusnou bielizňou. „Ja si veľmi potrpím na spodnú bielizeň,“ priznala a doplnila, že jej šatník ukrýva naozaj širokú škálu rôznych kúskov. A keď prišla reč na to, či dokáže byť bielizeň aj ženskou zbraňou, bez váhania odvetila: „Tak niekedy hej, samozrejme. Myslím, že každá žena to má rada.“ Radosť z peknej bielizne má však aj jej partner, ktorý má podľa Elišky výborný vkus a vie jej dokonca vybrať krásne kúsky. A čo nosí Eliška pod kostýmom, keď tancuje na parkete? Usmievavá blondínka neváhala vyjsť s pravdou von!

