Eliška Lenčešová a Peter Sagan ostali v kontakte: Večera a video, ktoré ju POSADILI NA ZADOK!

Eliška Lenčešová s Peter Sagan ostali v kontakte: Večera a video, ktoré ju posadili na zadok! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Tanečnica Eliška Lenčešová sa o seba stará, no rozhodne to nepreháňa. Na verejnosti sa ukázala takmer bez líčidiel... A jej snúbenec? Ten ju vraj zbožňuje najviac, keď sa práve zobudí!

Pre verejnosť je známa ako talentovaná tanečníčka, ktorá aj tento rok hviezdila v obľúbenej šou Let's Dance, kde sa zvŕtala po boku športovca Petra Sagana. Eliška je bezpochyby krásna žena a ako prezradila, láska ku kráse v nej vraj driemala už od útleho detstva. „Ja som bola typ, že som mojich rodičov posadila na gauč a robila som im módne prehliadky. Robila som si rôzne účesy, make-upy, maľovala som si oči v skorom veku, ja som si dokonca farbila aj vlasy skoro, pretože som tancovala,“ prekvapuje svojimi slovami nežná blondínka.

Dnes je však všetko inak a na nedávnej akcii sa objavila prakticky bez mejkapu. Vraj to ale nie je nič nezvyčajné.A zjavne spokojný je s tým aj jej partner:prezradila so smiechom. Keďže sme boli na evente známej estetickej kliniky, pýtali sme sa aj na zákroky. Skúšala už niečo vylepšiť?No ak by prišla tá správna chvíľa, nebojí sa ísť aj ďalej a prezradila, o akej úprave uvažuje - a nejde o malý zásah.Vo videu sa dozviete, o čo ide... Sympatická blondínka sa v rozhovore vrátila aj k obdobiu Let's Dance a najmä k svojmu tanečnému partnerovi. A zdá sa, že dvojica má k sebe stále blízko! Eliška dokonca od Sagana dostala video, ktoré jej vyrazilo dych! Rozhovor si pozrite vo videu vyššie.