BRUTÁLNA premena! Barkolová ukázala fotku spred roka: Fuuuha... tak na toto nie je pekný pohľad

BRATISLAVA - Tak TOTO je neskutočné! Moderátorka Erika Barkolová šokovala fanúšikov, keď na svoj Instagram pridala fotku spred roka. A úprimne? Pohľad to veru nie je najlichotivejší!

Ak by ste ju porovnali s dnešnou Erikou, neverili by ste vlastným očiam. Pred rokom bola bacuľatejšia, jej postava pôsobila mäkšie, bruško nebolo zďaleka také pevné a celkový dojem? Nuž, moderátorka vtedy rozhodne nevyzerala ako fitness bohyňa. Dnes je to však ÚPLNE INÝ príbeh!





Erika Barkolová ukázala fotku spred roka. (Zdroj: Instagram)

Makať na sebe sa musí pre seba. Odteraz moja obľúbená insta žienka!“



Zobraziť galériu (19) Erika Barkolová (Zdroj: Facebook/Erika Barkolová)

Barkolová na sebe poriadne zamakala a výsledok je dychberúci. Pevné vyrysované bruško, štíhle nohy, rysujúce sa svaly na rukách – jednoducho totálna transformácia! A čo je najlepšie? Pôsobí sebavedomo, žiarivo a spokojne.Jej obrovská zmena nenechala chladnými ani kolegov zo šoubiznisu. Herečka a moderátorka Karin Haydu sa pri pohľade na premenenú Barkolovú nestačila diviť:Komplimenty sa len tak sypali aj od fanúšikov:, či „Barkolová je živým dôkazom, že vek je len číslo a pevná vôľa všetko zdolá. Stačil rok a z bacuľky sa stala vyšportovaná kráska, ktorá dnes môže smelo konkurovať aj oveľa mladším ženám.

